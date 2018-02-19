Недавно журналисты разыскали Эмилию Крузе-Орлинову, младшую сестру Виктории Лопыревой, которая несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Сейчас девушке, которая проходила лечение в Мюнхене, уже явно лучше. Более того, в больнице она познакомилась с мужчиной своей мечты.

1 2 3 ... 12 Эмилия Крузе-Орлинова закрутила роман с молодым человеком по имени Анко

Виктория Лопырева с удовольствием рассказывает журналистам о многих аспектах своей личной жизни, но не о своей младшей сестре Эмилии. Родственница модели в 2015 году заявила, что несколько лет борется с онкологическим заболеванием, а Виктория отказывается ее поддерживать. Сестра Лопыревой отметила, что не требовала от нее денег, а лишь хотела внимания и соучастия знаменитой родственницы.

Деньги на лечение, как выяснили журналисты программы «Ты не поверишь!», Эмилии удалось собрать благодаря помощи неравнодушных людей. Крузе-Орлинова отправилась в Мюнхен, где прошла курс в одной из лучших клиник. Именно там девушка встретила свою любовь. Деньги на лечение, как выяснили журналисты программы «Ты не поверишь!», Эмилии удалось собрать благодаря помощи неравнодушных людей. Крузе-Орлинова отправилась в Мюнхен, где прошла курс в одной из лучших клиник. Именно там девушка встретила свою любовь.

«Я увидел ее и сразу влюбился. Такая красавица невероятная. Я решил, что мы должны быть вместе. Мне было все равно, что она болеет или будет болеть в будущем. Даже если что-то случится в жизни, я хотел быть рядом», — вспомнил возлюбленный Эмилии Анко.

Отношения молодых людей стремительно развивались, и буквально спустя пару месяцев они решили расписаться. Правда, от пышного свадебного торжества из-за лечения пришлось отказаться. Зато теперь влюбленные планируют устроить праздник на родине Анко в Болгарии. Свою старшую сестру Эмилия приглашать не планирует. Отношения молодых людей стремительно развивались, и буквально спустя пару месяцев они решили расписаться. Правда, от пышного свадебного торжества из-за лечения пришлось отказаться. Зато теперь влюбленные планируют устроить праздник на родине Анко в Болгарии. Свою старшую сестру Эмилия приглашать не планирует.

«Мы хотим завести детей. Даже, наверное, двух детей. Мечтаем всю жизнь провести вместе», — призналась девушка. Сейчас Эмилия чувствует себя хорошо, потому что болезнь отступила.