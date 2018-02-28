После конфликта, разразившегося между Ольгой Бузовой и Андреем Скороходом, многие известные личности принялись высказывать свое мнение о том, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. В числе таких комментаторов оказался и Эдуард Магомаев, который, узнав о том, что ведущая «Дома-2» подала в суд на резидента Comedy Club, назвал ее «животным» и дворнягой. Певица, не ожидавшая такого хамского отношения к себе, не выдержала и опубликовала в соцсетях послание всем мужчинам, позволяющим себе ее оскорблять.
Экс-солистка «Сливок» не стала долго терпеть и посоветовала своим подписчикам в Инстаграме не высказываться по поводу ее мужа. «Мой муж является для меня самым лучшим мужчиной во всем мире и за критику в его адрес, все конечно же, отправляются в дремучий бан, я тоже знаю, где эта кнопка», — написала Карина. Кокс попросила поклонников Бузовой отправиться к ней на страницу.
Господи,какая она страшная стала,это я про Карину,да и муж туда же
Собаки лают, караван идёт.
да что же вы пристали то к ней? ведь раз ты не слушаешь ее творчество, и если она вызывает у тебя отвращение - возьми пульт и переключи канал! На нашей эстраде полно других фриков и безголосых певунов и прочей безвкусицы и чё? просто уже надоело смотреть на эти тявканья с Бузовой
Бузову не люблю, ни одну ее песню не слушала, считаю, что она некрасива, глупа и вульгарна. Но, когда люди, причем публичные, да еще и мужчины, опускаются до ужасных оскорблений типа "животное и дворняга" и прочее, это уже за гранью добра и зла. И самое главное, все ведь прекрасно понимают, зачем они это делают - ради пиара. Короче низкие мужичонки, не нравится человек и то, что он делает - просто игнорируй.
не поклонница ОБ, была подписана на эту Карину, после этого выброса отписалась. Неприятно такие гадости читать в адрес женщин.
как чувствовал, так и выразился: это его степень презрения к бузовой. он врать не обязан. ОБ достала собой, без чести и достоинства, вульгарная и бесталанная лезет везде, лишь бы знаменитостью признали. Низкопробное публичное поведение способствовало таким эпитетам....
Её сексуальные экзерсисы с флейтой, микрофоном, танцы в присядку и раскорячку и есть демонстрация не удовлетворенной животной страсти.
О божежмой, опять Бузову кто-то оскорбил (. Похоже, что у мужиков она только негативные эмоции вызывает. А я-то надеялась, что ее кто-нибудь замуж возьмет и уберт с глаз наших. Печально.
Собаки лают, караван идёт.
как чувствовал, так и выразился: это его степень презрения к бузовой. он врать не обязан. ОБ достала собой, без чести и достоинства, вульгарная и бесталанная лезет везде, лишь бы знаменитостью признали. Низкопробное публичное поведение способствовало таким эпитетам....