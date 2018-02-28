Не так давно 32-летняя Ольга Бузова заявила, что устала от хамства мужчин, приведя в пример цитату диджея Эдуарда Магомаева. На днях 36-летняя супруга музыканта Карина Кокс встала на его защиту и заявила, что никому не позволит критиковать его высказывания или поступки.

1 2 3 ... 12 Карина Кокс встала на защиту своего мужа Эдуарда Магомаева

После конфликта, разразившегося между Ольгой Бузовой и Андреем Скороходом, многие известные личности принялись высказывать свое мнение о том, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. В числе таких комментаторов оказался и Эдуард Магомаев, который, узнав о том, что ведущая «Дома-2» подала в суд на резидента Comedy Club, назвал ее «животным» и дворнягой. Певица, не ожидавшая такого хамского отношения к себе, не выдержала и опубликовала в соцсетях послание всем мужчинам, позволяющим себе ее оскорблять.

Музыкант после этой публикации заявил, что уже извинился перед Ольгой и не понимает, зачем она теперь выставляет это на всеобщее обозрение, когда конфликт уже улажен. Поклонники Бузовой оставляют массу нелестных комментариев в микроблоге Эдуарда и его жены Карины Кокс.

Экс-солистка «Сливок» не стала долго терпеть и посоветовала своим подписчикам в Инстаграме не высказываться по поводу ее мужа. «Мой муж является для меня самым лучшим мужчиной во всем мире и за критику в его адрес, все конечно же, отправляются в дремучий бан, я тоже знаю, где эта кнопка», — написала Карина. Кокс попросила поклонников Бузовой отправиться к ней на страницу.