Не так давно журналисты разузнали, что Дональда Трампа сложно назвать верным мужем. Сначала стало известно о связи предпринимателя с Сторми Дэниелс, с которой он якобы встречался в 2006 году. А позднее появилась информация об отношениях с моделью Playboy Карен Макдугал, которые были примерно в то же время. Президент США отрицает, что изменял своей супруге Мелании, которую эти новости подкосили. Первая леди начала регулярно нарушать протокол и пряталась от мужа. Трудно представить, что будет с супругой Дональда, когда звезда фильмов для взрослых раскроет подробности отношений с ее благоверным.
На днях журналисты авторитетного издания Independent выяснили, что юрист порноактрисы отправил письмо представителю Трампа, в котором заявил, что сумма, которую тот якобы заплатил бывшей любовнице, может быть полностью перечислена на его счет до пятницы. В обмен на эти деньги Сторми хочет получить возможность открыто рассказывать об отношениях с президентом США и его попытках «заставить ее замолчать».
Кто- то заплатил больше:))) Вообще уже Трампу проще было бы признаться, чтоб шантажировать нечем больше было. Все и так знают, что он гуляка. А деньги ща молчание на благотворительность