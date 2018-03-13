В начале 2018 года стало известно, что у 71-летнего Дональда Трампа была интрижка с Сторми Дэниелс. Порноактрисе, по информации журналистов, заплатили за молчание крупную сумму. Впрочем, сейчас женщина намерена отдать президенту США все до последнего цента, чтобы открыто говорить об их отношениях.

1 2 3 ... 13 Сторми Дэниелс планирует вернуть Дональду Трампу сумму, за которую он «купил ее молчание»

Не так давно журналисты разузнали, что Дональда Трампа сложно назвать верным мужем. Сначала стало известно о связи предпринимателя с Сторми Дэниелс, с которой он якобы встречался в 2006 году. А позднее появилась информация об отношениях с моделью Playboy Карен Макдугал, которые были примерно в то же время. Президент США отрицает, что изменял своей супруге Мелании, которую эти новости подкосили. Первая леди начала регулярно нарушать протокол и пряталась от мужа. Трудно представить, что будет с супругой Дональда, когда звезда фильмов для взрослых раскроет подробности отношений с ее благоверным.

Поговаривают, сейчас Дэниелс не может открыто говорить об интрижке с Трампом из-за денег, которые она получила от адвоката предпринимателя в обмен на свое молчание.

На днях журналисты авторитетного издания Independent выяснили, что юрист порноактрисы отправил письмо представителю Трампа, в котором заявил, что сумма, которую тот якобы заплатил бывшей любовнице, может быть полностью перечислена на его счет до пятницы. В обмен на эти деньги Сторми хочет получить возможность открыто рассказывать об отношениях с президентом США и его попытках «заставить ее замолчать».