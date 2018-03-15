В Сети появилось видео, сделанное на одном из выступлений Тарзана. Зрители шокированы тем, как развязно вел себя супруг Наташи Королевой.

1 2 3 ... 12 Муж Наташи Королевой более известен публике под псевдонимом Тарзан

На днях 48-летний стриптизер Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, выступал в одном из ночных клубов Волгодонска. Вечеринка была закрытой, но кто-то из присутствующих гостей снял на видео страстные танцы супруга 44-летней Наташи Королевой и выложил в Сеть.





Глушко, едва прикрываясь простыней, творил невообразимые вещи. Он прижимал к себе, укладывал на спину и ставил на четвереньки фигуристую брюнетку, которую вытащил на сцену из толпы.

Видеозапись откровенного эротического танца вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. «Это ж позор! Как Наташа это все позволяет??», «Наташа найди нормального мужика. Это он перед камерой здесь вытворяет такое, а когда нет тебя и нет камер что он творит с бабами?», «О боже какой ужас», — не стесняются в выражениях зрители (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Напомним, что Сергей Глушко и Наташа Королева женаты уже около 15 лет. Как не раз признавалась певица, она спокойно воспринимает профессию мужа и не ревнует его.

