Не так давно Мот стал участником шоу «Лига плохих шуток». Рэпер озвучил пассаж, который Ольга Бузова и многие ее поклонники сочли оскорбительным. «Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», — заявил артист, чем спровоцировал гнев певицы. Ведущая «Дома-2», которая раньше уверяла, что не намерена терпеть оскорбления от мужчин, опубликовала ролик в инстаграм-историях, который сейчас активно обсуждают в Сети.
«Я не понимаю, что происходит в современном мире и вообще с мужчинами, которые так мерзко себя ведут. Я просто тоже молчать не буду. Мне надоело это все. Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих», — заявила Бузова.
Позднее в своем микроблоге певица написала: «Как же я слепа была, считала их друзьями. Может, пора рассказать, чем занималась его жена? И за сколько снимали ее в сауне?». Интернет-пользователям не терпится узнать, какие тайны Марии Мельниковой раскроет Ольга, ведь до развода с Дмитрием Тарасовым, она близко дружила с семьей рэпера Мота и многое о ней знает.
Браво, Оля!!!
ого, давай, жги)) что там за дела с саунами?
Я тоже не фанат Бузовой и даже скажу больше меня уже раздражает ее присутствие везде, но в данной ситуации я считаю она права. Зачем Мот позволяет себе подобного рода высказывания, тем более свечку не держал, тем более они раньше дружили семьями. Ну не нравиться тебе человек так и скажи...
Оля, правильно все. Почему они могут оскорблять тебя , а ты будешь молчать, а нет...
Реально противно от мужчин такое поведение. Какая бы Бузова не была, но оскорблять женщину ниже плинтуса. А тут такое впечатление что только ленивый не прошелся.
Так это понятно и без "откровений" Бузовой!
Типичная жена типичного "мужчины" из шоу-биза как раз из определённой среды.
Сколько таких теперь "порядочные" жены?
P.s.низко, очень низко! Какая бы Буз не была, тем более у самого жена - не княгиня из института благородных девиц!
Все они одного поля ягоды
Ну и правильно Оля!хоть я и не фанатка Бузовой, но не понимаю,что так все ополчились на нее.Не нравится-не слушайте.Как будто у нас в шоу бизе мало таких недопевичек.Их же так не задевают.
Браво, Оля!!!
+100000!
Все они одного поля ягоды