32-летняя Ольга Бузова вновь оказалась участницей конфликта. Своим поклонникам в Инстаграме певица сообщила, что не намерена терпеть унижение и хочет раскрыть правду о семье 28-летнего рэпера Мота.

1 2 3 ... 13 Ольга Бузова жестко высказалась о жене Мота

Не так давно Мот стал участником шоу «Лига плохих шуток». Рэпер озвучил пассаж, который Ольга Бузова и многие ее поклонники сочли оскорбительным. «Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», — заявил артист, чем спровоцировал гнев певицы. Ведущая «Дома-2», которая раньше уверяла, что не намерена терпеть оскорбления от мужчин, опубликовала ролик в инстаграм-историях, который сейчас активно обсуждают в Сети.



«Я не понимаю, что происходит в современном мире и вообще с мужчинами, которые так мерзко себя ведут. Я просто тоже молчать не буду. Мне надоело это все. Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих», — заявила Бузова.

Многие фолловеры поддержали Ольгу, а Мот решил не продолжать конфликт и предусмотрительно закрыл комментарии к своим публикациям.

Позднее в своем микроблоге певица написала: «Как же я слепа была, считала их друзьями. Может, пора рассказать, чем занималась его жена? И за сколько снимали ее в сауне?». Интернет-пользователям не терпится узнать, какие тайны Марии Мельниковой раскроет Ольга, ведь до развода с Дмитрием Тарасовым, она близко дружила с семьей рэпера Мота и многое о ней знает.