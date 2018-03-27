Валерий Сюткин с размахом отметил свой 60-летний юбилей. Сначала он собрал самых близких друзей и родственников в театре «Современник», а затем продолжил праздник в «Крокус Сити Холле», где дал сольный концерт. Конечно же, на торжестве присутствовали любимые женщины певца: жена Виола и дочь, которую назвали в честь ее мамы.
После того, как Сюткин выложил в сеть фото, на котором позирует вместе с двумя Виолами, подписчики певца начали восторгаться внешностью его жены. Пользователи Сети отметили, что «девочки» Сюткина выглядят как ровесницы.
Напомним, что Виола — третья жена Валерия Сюткина. Певец познакомился с ней в 1992 году и с тех пор не расстается. Их дочь сейчас живет в Париже — она специально прилетела в Москву, чтобы поздравить любимого папу с днем рождения.