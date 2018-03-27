Недавно Валерий Сюткин выложил в Сеть снимок, сделанный на праздновании своего 60-летия. Подписчики обратили внимание на то, что жена певца выглядит гораздо моложе своих лет.

Валерий Сюткин с размахом отметил свой 60-летний юбилей. Сначала он собрал самых близких друзей и родственников в театре «Современник», а затем продолжил праздник в «Крокус Сити Холле», где дал сольный концерт. Конечно же, на торжестве присутствовали любимые женщины певца: жена Виола и дочь, которую назвали в честь ее мамы.



После того, как Сюткин выложил в сеть фото, на котором позирует вместе с двумя Виолами, подписчики певца начали восторгаться внешностью его жены. Пользователи Сети отметили, что «девочки» Сюткина выглядят как ровесницы.

«Это мама и дочь? Как сестры», «Какие красивые, сестренки прямо», «Мама моложе дочки выглядит, и намного эффектней», — прокомментировали поклонники.

Напомним, что Виола — третья жена Валерия Сюткина. Певец познакомился с ней в 1992 году и с тех пор не расстается. Их дочь сейчас живет в Париже — она специально прилетела в Москву, чтобы поздравить любимого папу с днем рождения.