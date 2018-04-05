5 апреля 23-летняя Аглая Тарасова сообщила своим поклонникам, что они с 30-летним Милошем Биковичем больше не вместе. Молодая актриса поблагодарила поклонников, которые поддерживали их все это время.

1 2 3 ... 13 Аглая Тарасова сообщила о разрыве с Милошем Биковичем

Аглая Тарасова и Милош Бикович познакомились во время съемок фильма «Лед» в 2016 году. Практически сразу после первой встречи у актеров начался роман, который они некоторое время скрывали от прессы и поклонников. В начале 2017-го влюбленные начали появляться вместе в свете, а осенью прошлого года даже снялись для обложки журнала и дали интервью о своих отношениях. Ходили слухи, что Аглая и Милош собираются пожениться. Однако сегодня Тарасова сообщила, что они с Биковичем больше не вместе.

«К сожалению,после полутора лет совместной жизни, мы приняли решение расстаться», — написала актриса в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Аглая объяснила: «Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать». Также Тарасова подчеркнула, что они с Милошем останутся близкими друзьями, потому что в их отношениях по-прежнему остаются любовь и уважение.