Аглая Тарасова и Милош Бикович познакомились во время съемок фильма «Лед» в 2016 году. Практически сразу после первой встречи у актеров начался роман, который они некоторое время скрывали от прессы и поклонников. В начале 2017-го влюбленные начали появляться вместе в свете, а осенью прошлого года даже снялись для обложки журнала и дали интервью о своих отношениях. Ходили слухи, что Аглая и Милош собираются пожениться. Однако сегодня Тарасова сообщила, что они с Биковичем больше не вместе.
Аглая объяснила: «Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать». Также Тарасова подчеркнула, что они с Милошем останутся близкими друзьями, потому что в их отношениях по-прежнему остаются любовь и уважение.
Если остались любовь и уважение-зачем расставаться?
Ожидаемо! Он как звезда голиивуда выглядит , она -никакая
Эх, ещё недавно думала:Повезло тебе, Аглая, какой мужик с тобой...А нет, не бывает чудес. Не пара ты такому красавчику...
Эх, ещё недавно думала:Повезло тебе, Аглая, какой мужик с тобой...А нет, не бывает чудес. Не пара ты такому красавчику...
Конечно, после выхода фильма хайп прошёл, теперь можно прекратить эту показуху ради пиара!
Фильм показали - можно расходиться)))
Эх, ещё недавно думала:Повезло тебе, Аглая, какой мужик с тобой...А нет, не бывает чудес. Не пара ты такому красавчику...
Да у нее на лице все написано, с таким характером не один мужик не уживется. Ни Глинников, у которого любовь безумная была, ни этот