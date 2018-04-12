Наталья Водянова никогда не скрывала, что у ее родной сестры Оксаны был диагностирован аутизм. На днях знаменитая модель поведала об отношениях родственницы с мужчинами.

1 2 3 ... 12 Наталья Водянова дала интервью о своей «особенной» сестре Оксане

Наталья Водянова дала откровенное интервью порталу Letidor. Основной темой беседы стал благотворительный фонд модели «Обнаженные сердца», который существует уже почти 14 лет. «Люди думают, раз об аутизме говорят, раз фонды что-то делают, то помощь больше не требуется. А это не так!» — заявила Наталья. По словам Водяновой, она прекрасно знает, как тяжело дается воспитание «особенного» ребенка. «Я провела со своей младшей сестрой все детство. Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, ругань, что такое абсолютная бедность, от которой ты не можешь отгородить ни себя, ни ребенка», — вспомнила Наталья.

Когда в Нижнем Новгороде открылся центр фонда «Обнаженные сердца», сестра Натальи Оксана ездила туда практически каждый день.

«Для нее центр стал жизнью. У нее появились друзья. С одним мальчиком она ходила за руку, она хотела хорошо выглядеть. Потом она этого мальчика игнорировала, он ей перестал нравиться, а тот за ней ходил и пытался привлечь внимание — в общем, ситуация, в которой могла бы оказаться любая женщина», — рассказала модель, смеясь. Наталья счастлива, что Оксана живет насыщенной жизнью.