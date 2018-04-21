На днях 27-летняя Анастасия Смирнова пообщалась с 23-летним Егором Кридом и вспомнила о своем участии в реалити-шоу «Каникулы в Мексике». По словам девушки, молодой человек, с которым она начала встречаться на том проекте, ушел от нее к другому.

1 2 3 ... 13 Анастасия Смирнова раскрыла подробности своего разрыва с экс-участником проекта «Каникулы в Мексике» Кириллом Слепухой

Новый сезон «Холостяка» с Егором Кридом стал едва ли не самым обсуждаемым за всю историю проекта. Не успели поклонники отойти от шока после того, как одна из участниц, Соня Макеева, закрутила роман с членом съемочной группы, как всплыли неожиданные подробности личной жизни другой девушки — Анастасии Смирновой. Она прославилась еще до того, как пришла попытаться завоевать сердце Егора. Девушка была одной из самых известных участниц шоу «Каникулы в Мексике». Там Анастасия начала строить отношения со Святославом Быстровым, но потом переключилась на Кирилла Слепуху.

Недавно Смирнова рассказала о том, чем кончился ее проектный роман.

По словам девушки, у них с Кириллом случился грандиозный скандал, а вскоре после этого он ушел... к другому мужчине.



Журналисты Super связались со Слепухой, который уже женился и воспитывает дочь. «Я никак это не опровергну и не буду говорить об этом, потому что я семейный человек», — сообщил журналистам диджей. Также он заявил, что оставит высказывание о своей нетрадиционной сексуальной ориентации на совести Анастасии.

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