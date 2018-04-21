Новый сезон «Холостяка» с Егором Кридом стал едва ли не самым обсуждаемым за всю историю проекта. Не успели поклонники отойти от шока после того, как одна из участниц, Соня Макеева, закрутила роман с членом съемочной группы, как всплыли неожиданные подробности личной жизни другой девушки — Анастасии Смирновой. Она прославилась еще до того, как пришла попытаться завоевать сердце Егора. Девушка была одной из самых известных участниц шоу «Каникулы в Мексике». Там Анастасия начала строить отношения со Святославом Быстровым, но потом переключилась на Кирилла Слепуху.
По словам девушки, у них с Кириллом случился грандиозный скандал, а вскоре после этого он ушел... к другому мужчине.
Журналисты Super связались со Слепухой, который уже женился и воспитывает дочь. «Я никак это не опровергну и не буду говорить об этом, потому что я семейный человек», — сообщил журналистам диджей. Также он заявил, что оставит высказывание о своей нетрадиционной сексуальной ориентации на совести Анастасии.
У меня в последнее время ощущение судя по статьям что на одну лесби геев 40-50