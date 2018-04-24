После кончины Олега Табакова 52-летняя Марина Зудина старалась избегать внимания прессы. Однако на днях вдова режиссера дала интервью одному из российских изданий.

1 2 3 ... 13 Марина Зудина призналась, что после смерти мужа ее поддерживает дочь

12 марта 2018 года не стало Олега Табакова. Спустя несколько дней коллеги и поклонники мэтра простились с ним в здании МХТ им. Чехова. Почти 20 лет Олег Павлович был художественным руководителем известного столичного театра, а после его смерти на этот пост был назначен заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Женовач. 23 марта состоялась встреча режиссера с труппой МХТ им. Чехова, на которой присутствовала и Марина Зудина.

Незадолго до этого события актриса побеседовала с журналистами «Аргументов и Фактов» и рассказала о том, как Табаков относился к Женовачу.

«После «Белой гвардии» Олег Павлович неоднократно предлагал постановки Сергею Васильевичу. Но он ставил в Малом театре и сосредоточился на своей студии. Я это говорю к тому, что Табаков очень ценил режиссерский талант Женовача», — сообщила Марина.



Актриса заявила, что ее поддерживает дочь Мария: «А что касается меня... Моя дочь мне очень правильно сказала: ''Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать''. И я в это верю».



Напомним, что Марина Зудина и Олег Табаков прожили в браке 23 года. Актриса родила мэтру двоих детей — сына Павла и дочь Марию.

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