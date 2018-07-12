Изгиб гитары: Мария Горбань опубликовала полностью голое фото

Вслед за Ириной Шейк, прикрывшей грудь ракушками, пикантным снимком поделилась актриса Мария Горбань, известная по роли Кристины в сериале «Кухня».

1 2 3 ... 10 Актриса Мария Горбань выложила в Сеть очередное откровенное фото

В последнее время российские звезды регулярно выкладывают в Сеть снимки, на которых интимные части их тела игриво прикрыты разными предметами. Так недавно 32-летняя модель Ирина Шейк опубликовала фото топлес, а вслед за ней откровенным кадром поделилась и 31-летняя актриса Мария Горбань.

На снимке звезда сериала «Кухня» позирует полностью обнаженной, держа в руках гитару укулеле, едва прикрывающую грудь. Некоторые пользователи Сети сразу же обратили внимание на то, что микроблог Горбань и без того переполнен снимками в стиле ню, а это фото, по их мнению, стало «вершиной откровенности».

«Это уже явный перебор!», «Восхитительная женщина, но зачем столько обнаженки в профиле?!», «Потрясающая фигура, но зачем ее так показывать…», «Мария, все и так видят, что вы удивительно красивы. Почему так пошло?» — писали в комментариях блюстители морали.

Однако людей, восторгающихся смелостью и идеальной фигурой актрисы, было все-таки больше, чем тех, кто увидел на фото лишь «вульгарщину». Пользователи Рунета теперь гадают: кто из отечественных звезд решит выложить откровенное фото вслед за Марией.