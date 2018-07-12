Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Изгиб гитары: Мария Горбань опубликовала полностью голое фото

    12.07.2018
    Вслед за Ириной Шейк, прикрывшей грудь ракушками, пикантным снимком поделилась актриса Мария Горбань, известная по роли Кристины в сериале «Кухня».
    • Мария Горбань
      1 2 3 ...10
      Актриса Мария Горбань выложила в Сеть очередное откровенное фото

    В последнее время российские звезды регулярно выкладывают в Сеть снимки, на которых интимные части их тела игриво прикрыты разными предметами. Так недавно 32-летняя модель Ирина Шейк опубликовала фото топлес, а вслед за ней откровенным кадром поделилась и 31-летняя актриса Мария Горбань.

    На снимке звезда сериала «Кухня» позирует полностью обнаженной, держа в руках гитару укулеле, едва прикрывающую грудь. Некоторые пользователи Сети сразу же обратили внимание на то, что микроблог Горбань и без того переполнен снимками в стиле ню, а это фото, по их мнению, стало «вершиной откровенности».

    «Это уже явный перебор!», «Восхитительная женщина, но зачем столько обнаженки в профиле?!», «Потрясающая фигура, но зачем ее так показывать…», «Мария, все и так видят, что вы удивительно красивы. Почему так пошло?» — писали в комментариях блюстители морали.

    Однако людей, восторгающихся смелостью и идеальной фигурой актрисы, было все-таки больше, чем тех, кто увидел на фото лишь «вульгарщину». Пользователи Рунета теперь гадают: кто из отечественных звезд решит выложить откровенное фото вслед за Марией.

    Перейти к обсуждению

    Сейчас читают

    Почему брак с князем Монако обернулся для Шарлин Уиттсток кошмаром

    После новости о помолвке Бибера Селена Гомес вышла с опухшим лицом

    Рассеянная Меган: Маркл допустила серьезный модный промах

    Светлана Ходченкова дразнит фото в мини-бикини

    Виктория Боня назвала главную причину расставания с Алексом Смерфитом


    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Мария Горбань, Ирина Шейк, Анастасия Волочкова

    Реклама

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.