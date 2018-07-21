Певица Гречка отреагировала на слова Земфиры в свой адрес

Не так давно 41-летняя Земфира жестко раскритиковала 20-летнюю Монеточку (Елизавету Гадымову) и 18-летнюю Гречку (Анастасию Иванову). «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр — тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь», — написала знаменитость пост в одной из соцсетей.
Чуть позже к ней присоединились Диана Арбенина и Юрий Лоза, которые также негативно отозвались о творчестве девушек. Спустя несколько дней Гречка решила прокомментировать слова Земфиры. Певица записала инстаграм-историю, где рассказала о своем отношении к старшей коллеге.
«Вы пишете мне, что удаляете песни Земфиры, но примите факт. Это просто мнение, она классная», — заявила Анастасия. Монеточка же пока не спешит реагировать на критику своего творчества.
Тут мнение озвучили, что это тупо пиар, раскрутка для девчонок, и если Земфира в этом принимает участие, то лично мне будет очень жаль. Всегда считала Земфиру особенной, глубокие, душевные песни, со смыслом, особенно ранние, никогда вроде в скандалах и разборках замечена не была, жила себе такая всегда волком-одиночкой, как из своей же песни. А тут такое... Любить и слушать не перестану, но....