Певица Гречка отреагировала на слова Земфиры в свой адрес

На днях Земфира прокомментировала творчество и внешность молодых певиц Гречки и Монеточки. Одна из девушек решила ответить на слова коллеги.

1 2 3 ... 10 На днях Земфира резко высказалась в адрес певиц Гречки и Монеточки

Не так давно 41-летняя Земфира жестко раскритиковала 20-летнюю Монеточку (Елизавету Гадымову) и 18-летнюю Гречку (Анастасию Иванову). «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр — тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь», — написала знаменитость пост в одной из соцсетей.



Чуть позже к ней присоединились Диана Арбенина и Юрий Лоза, которые также негативно отозвались о творчестве девушек. Спустя несколько дней Гречка решила прокомментировать слова Земфиры. Певица записала инстаграм-историю, где рассказала о своем отношении к старшей коллеге.



«Вы пишете мне, что удаляете песни Земфиры, но примите факт. Это просто мнение, она классная», — заявила Анастасия. Монеточка же пока не спешит реагировать на критику своего творчества.