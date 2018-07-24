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    «Я была настоящей стервой»: Мила Кунис винит себя в некрасивом расставании с Маколеем Калкиным

    24.07.2018
    Далеко не все поклонники Милы Кунис помнят, что до того, как стать супругой Эштона Катчера, она много лет встречалась с Маколеем Калкиным. Лишь недавно актриса решила рассказать о разрыве со звездой фильма «Один дома».

    34-летняя Мила Кунис и 40-летний Эштон Катчер женаты три года. Селебрити познакомились еще в подростковом возрасте, когда снимались в сериале «Шоу 70-х». В то время их связывала только дружба, к тому же Эштон не нравился Миле. В нулевых актриса встречалась с Маколеем Калкиным. Западные журналисты неоднократно распространяли слухи о том, что селебрити на самом деле женаты, но те опровергали эту информацию.

    В 2011-м Кунис и Калкин разошлись, но причины разрыва комментировать не стали. Они лишь заявили, что расставание было мирным. Спустя много лет Мила наконец решила рассказать о том, как на самом деле завершились ее отношения с Маколеем.

    В интервью актеру Дэксу Шепарду для его подкаста Armchair Expert она сообщила, что этот роман закончился по ее инициативе.

    «Наше расставание оказалось ужасным. Это я во всем виновата. В юности я была настоящей стервой. Мне потребовалось много времени, чтобы признать, что у меня плохой характер. Я поступила очень некрасиво, бросив Маколея», — поделилась Кунис.

    Мама двух малышей также отметила, что ей понадобилось немало времени, чтобы разобраться в себе. По словам актрисы, ее личная жизнь наладилась только после того, как она простила себя.

    Звезда фильма «Черный лебедь» также поведала о том, что ее родные поначалу были не в восторге от того, что она закрутила роман с Эштоном Катчером, который не успел развестись с Деми Мур.   

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Мила Кунис, Эштон Катчер, Маколей Калкин, Бывшие

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • С Калкиным они явно не пара...

    • видно, что бабёнка очень гадкая и без эмпатии

    • Она и сейчас стерва, просто с Эштоном ей удобно...А шаг влево и ему пинка пропишет

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