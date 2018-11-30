Гостем нового выпуска программы «Вечерний Ургант» стал Роман Курцын. 33-летний актер рассказал Ивану Урганту о том, что ради роли в фильме «Все или ничего» набрал двадцать килограммов, а после завершения съемок в короткие сроки избавился от лишнего веса.
Более того, молодой человек привел свое тело в потрясающую спортивную форму. В этом у его поклонников есть возможность убедиться благодаря новой фотографии, которую Курцын выложил в своем Инстаграме. На ней актер позирует оголенным по пояс, демонстрируя свой рельефный пресс. Соски Романа заклеены стикерами с изображением значков доллара и евро.
«Красавчик, тело — золото. Душа, наверное, тоже», «Классный парень», «Ох, любоваться и любоваться», — писали восторженные подписчицы в комментариях под снимком.
Рядом со звездой фильма «Я худею» стоит полностью одетый Иван Ургант, стыдливо прикрывающий свое тело руками.
Роман Курцын продемонстрировал рельефный пресс, прикрыв стикерами интимные части своего тела
Гостем нового выпуска программы «Вечерний Ургант» стал Роман Курцын. 33-летний актер рассказал Ивану Урганту о том, что ради роли в фильме «Все или ничего» набрал двадцать килограммов, а после завершения съемок в короткие сроки избавился от лишнего веса.
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