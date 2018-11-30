Роман Курцын продемонстрировал рельефный пресс, прикрыв стикерами интимные части своего тела

29 ноября Роман Курцын стал гостем программы «Вечерний Угрант». В своем Инстаграме актер опубликовал смелое фото, на котором позирует с оголенным мускулистым торсом.

1 2 3 4 5 6 Роман Курцын продемонстрировал идеальный пресс

Гостем нового выпуска программы «Вечерний Ургант» стал Роман Курцын. 33-летний актер рассказал Ивану Урганту о том, что ради роли в фильме «Все или ничего» набрал двадцать килограммов, а после завершения съемок в короткие сроки избавился от лишнего веса.



Более того, молодой человек привел свое тело в потрясающую спортивную форму. В этом у его поклонников есть возможность убедиться благодаря новой фотографии, которую Курцын выложил в своем Инстаграме. На ней актер позирует оголенным по пояс, демонстрируя свой рельефный пресс. Соски Романа заклеены стикерами с изображением значков доллара и евро.



«Красавчик, тело — золото. Душа, наверное, тоже», «Классный парень», «Ох, любоваться и любоваться», — писали восторженные подписчицы в комментариях под снимком.



Рядом со звездой фильма «Я худею» стоит полностью одетый Иван Ургант, стыдливо прикрывающий свое тело руками.

