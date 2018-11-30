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    Зловещий дом покойной Бриттани Мерфи продали через 9 лет после двух трагических смертей

    30.11.2018
    Смерть лучезарной блондинки Бриттани Мерфи по сей день считается одной из самых загадочных во всем Голливуде. На днях зарубежные журналисты выяснили, что дом, в котором умерла актриса, а позднее и ее муж, продали спустя 9 лет после трагедии.

    20 декабря 2009 года на главных страницах мировых СМИ появилась новость о том, что на 33-м году жизни Бриттани Мерфи внезапно скончалась. Официальной причиной смерти актрисы назвали пневмонию, анемию и реакцию на неудачно подобранные препараты. Однако по сей день некоторые поклонники Бриттани уверены, что ее смерть (и смерть ее мужа Саймона Монджека, который скончался в том же доме через несколько месяцев) связана со злополучным домом, в котором она жила вместе с супругом. По слухам, в доме была обнаружена токсичная плесень. Однако специалисты, проверявшие жилье Мерфи, так и не стали раскрывать правду представителям прессы.

    Недавно журналисты издания RadarOnline выяснили, что дом в Лос-Анджелесе наконец продали, спустя девять лет после двух трагических смертей.

    Имя покупателя пока не сообщается, но известно, что ему пришлось выложить 14,5 миллионов долларов (970 миллионов рублей) за этот особняк. Кроме того, в в бывшем жилье Бриттани Мерфи был сделан основательный ремонт, чтобы новым хозяевам ничего не напоминало о страшной трагедии. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Legion-Media, Getty Images
    Теги:

    Бриттани Мерфи

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Становится похож на шона пэна.... А вообще от талькова у него только фамилия

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