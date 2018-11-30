Зловещий дом покойной Бриттани Мерфи продали через 9 лет после двух трагических смертей

20 декабря 2009 года на главных страницах мировых СМИ появилась новость о том, что на 33-м году жизни Бриттани Мерфи внезапно скончалась. Официальной причиной смерти актрисы назвали пневмонию, анемию и реакцию на неудачно подобранные препараты. Однако по сей день некоторые поклонники Бриттани уверены, что ее смерть (и смерть ее мужа Саймона Монджека, который скончался в том же доме через несколько месяцев) связана со злополучным домом, в котором она жила вместе с супругом. По слухам, в доме была обнаружена токсичная плесень. Однако специалисты, проверявшие жилье Мерфи, так и не стали раскрывать правду представителям прессы.
Имя покупателя пока не сообщается, но известно, что ему пришлось выложить 14,5 миллионов долларов (970 миллионов рублей) за этот особняк. Кроме того, в в бывшем жилье Бриттани Мерфи был сделан основательный ремонт, чтобы новым хозяевам ничего не напоминало о страшной трагедии.