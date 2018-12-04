Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Наталья Водянова рассказала, почему не смогла стать «ангелом» Victoria's Secret

    04.12.2018
    36-летняя Наталья Водянова, кажется, сотрудничала со всеми крупнейшими мировыми брендами в модной сфере. Однако на подиум Victoria's Secret она так до сих пор и не вышла. Теперь мы знаем, почему этого не произошло. 
    • Наталья Водянова
      1 2 3 4 5
      Наталья Водянова рассказала о том, почему никогда не сотрудничала с брендом Victoria's Secret
      Смотреть галерею

    Наталья Водянова является одной из самых востребованных моделей в мире, однако она никогда не участвовала в показах бренда Victoria’s Secret. Поклонники знаменитости уже давно пытаются выяснить, почему она не появляется на подиуме в белье одной из самых популярных на модном рынке марок. Недавно Водянова расставила все точки над i, ответив на комментарий одной из подписчиц в Инстаграме.

    «Речь идет о моральном контракте. Мне сказали, что если я в Вог, то не могу работать для В. С. Вот так вот. Сейчас это более совместимые вещи, хотя в исключительных случаях», — написала модель под одним из последних постов.

    Модельная карьера Натальи Водяновой началась в шестнадцать лет в родном Нижнем Новгороде. После этого девушку пригласили в агентство Viva Model Management, во время сотрудничества с которым она обрела мировую известность. 

    Перейти к обсуждению 2


    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Наталья Водянова

    Реклама

    Комментарии (2) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • ангелы это амбассадоры ВС, их несколько всего было - Лима, Даутцен, Алессандра..., на подиум выходят модели ВС.А Водянова сделала карьеру лучше, чем ангел ВС, конечно. Другая лига.

    • Принцесса-мильонщица

      ангелы это амбассадоры ВС, их несколько всего было - Лима, Даутцен, Алессандра..., на подиум выходят модели ВС.А Водянова сделала карьеру лучше, чем ангел ВС, конечно. Другая лига.

      Намного выше, чем ВС.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.