Наталья Водянова рассказала, почему не смогла стать «ангелом» Victoria's Secret

Наталья Водянова является одной из самых востребованных моделей в мире, однако она никогда не участвовала в показах бренда Victoria’s Secret. Поклонники знаменитости уже давно пытаются выяснить, почему она не появляется на подиуме в белье одной из самых популярных на модном рынке марок. Недавно Водянова расставила все точки над i, ответив на комментарий одной из подписчиц в Инстаграме.
«Речь идет о моральном контракте. Мне сказали, что если я в Вог, то не могу работать для В. С. Вот так вот. Сейчас это более совместимые вещи, хотя в исключительных случаях», — написала модель под одним из последних постов.
Модельная карьера Натальи Водяновой началась в шестнадцать лет в родном Нижнем Новгороде. После этого девушку пригласили в агентство Viva Model Management, во время сотрудничества с которым она обрела мировую известность.
ангелы это амбассадоры ВС, их несколько всего было - Лима, Даутцен, Алессандра..., на подиум выходят модели ВС.А Водянова сделала карьеру лучше, чем ангел ВС, конечно. Другая лига.