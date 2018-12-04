Наталья Водянова рассказала, почему не смогла стать «ангелом» Victoria's Secret

36-летняя Наталья Водянова, кажется, сотрудничала со всеми крупнейшими мировыми брендами в модной сфере. Однако на подиум Victoria's Secret она так до сих пор и не вышла. Теперь мы знаем, почему этого не произошло.

1 2 3 4 5 Наталья Водянова рассказала о том, почему никогда не сотрудничала с брендом Victoria's Secret

Наталья Водянова является одной из самых востребованных моделей в мире, однако она никогда не участвовала в показах бренда Victoria’s Secret. Поклонники знаменитости уже давно пытаются выяснить, почему она не появляется на подиуме в белье одной из самых популярных на модном рынке марок. Недавно Водянова расставила все точки над i, ответив на комментарий одной из подписчиц в Инстаграме.



«Речь идет о моральном контракте. Мне сказали, что если я в Вог, то не могу работать для В. С. Вот так вот. Сейчас это более совместимые вещи, хотя в исключительных случаях», — написала модель под одним из последних постов.



Модельная карьера Натальи Водяновой началась в шестнадцать лет в родном Нижнем Новгороде. После этого девушку пригласили в агентство Viva Model Management, во время сотрудничества с которым она обрела мировую известность.

