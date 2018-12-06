Дэвид Ганди и его возлюбленная впервые стали родителями

5 декабря один из самых сексуальных мужчин в мире Дэвид Ганди поделился с подписчиками в Инстаграме радостной новостью: он впервые стал отцом. По словам манекенщика, его возлюбленная, адвокат по уголовным делам Стефани Мендорос, родила дочь еще в конце ноября. Молодые мама и папа решили назвать кроху Матильдой.
Ганди также поделился первой фотографией с дочерью, сделанной во время прогулки. Правда, пока что манекенщик не позволил фанатам толком рассмотреть девочку.
Напомним, что Дэвид Ганди и Стефани Мендорос встречаются около двух лет. Знаменитость неоднократно заявлял, что не стремится официально оформлять отношения с избранницей — мол, им и так хорошо вдвоем.