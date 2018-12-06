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    Дэвид Ганди и его возлюбленная впервые стали родителями

    06.12.2018
    38-летний Дэвид Ганди не раз говорил, что хочет стать отцом. На днях мечта манекенщика сбылась: его избранница Стефани Мендорос родила дочь.

    5 декабря один из самых сексуальных мужчин в мире Дэвид Ганди поделился с подписчиками в Инстаграме радостной новостью: он впервые стал отцом. По словам манекенщика, его возлюбленная, адвокат по уголовным делам Стефани Мендорос, родила дочь еще в конце ноября. Молодые мама и папа решили назвать кроху Матильдой.

    «Малышка Матильда появилась на свет на прошлой неделе. Мама и дочь чувствуют себя прекрасно. Единственное, что меня беспокоит, — теперь я окружен лишь женщинами», — написал Дэвид.

    Ганди также поделился первой фотографией с дочерью, сделанной во время прогулки. Правда, пока что манекенщик не позволил фанатам толком рассмотреть девочку.

    Напомним, что Дэвид Ганди и Стефани Мендорос встречаются около двух лет. Знаменитость неоднократно заявлял, что не стремится официально оформлять отношения с избранницей — мол, им и так хорошо вдвоем. 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Дэвид Ганди

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