Дэвид Ганди и его возлюбленная впервые стали родителями

38-летний Дэвид Ганди не раз говорил, что хочет стать отцом. На днях мечта манекенщика сбылась: его избранница Стефани Мендорос родила дочь.

5 декабря один из самых сексуальных мужчин в мире Дэвид Ганди поделился с подписчиками в Инстаграме радостной новостью: он впервые стал отцом. По словам манекенщика, его возлюбленная, адвокат по уголовным делам Стефани Мендорос, родила дочь еще в конце ноября. Молодые мама и папа решили назвать кроху Матильдой.

«Малышка Матильда появилась на свет на прошлой неделе. Мама и дочь чувствуют себя прекрасно. Единственное, что меня беспокоит, — теперь я окружен лишь женщинами», — написал Дэвид.

Ганди также поделился первой фотографией с дочерью, сделанной во время прогулки. Правда, пока что манекенщик не позволил фанатам толком рассмотреть девочку.



Напомним, что Дэвид Ганди и Стефани Мендорос встречаются около двух лет. Знаменитость неоднократно заявлял, что не стремится официально оформлять отношения с избранницей — мол, им и так хорошо вдвоем.