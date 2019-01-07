19 фактов о сериале «Друзья», которые неизбежно вас удивят

Если вам кажется, что вы миллион раз пересмотрели все серии «Друзей» и знаете о ситкоме абсолютно все, приготовьтесь удивляться! Мы собрали самые неожиданные факты о культовом проекте, которые точно заставят вас по-новому взглянуть на давно любимых героев и… в миллион первый раз пересмотреть свои любимые серии.

1 2 3 ... 20 Думаете, знаете все о сериале «Друзья»? Мы почти уверены, что наша подборка неожиданных фактов о телешоу способна удивить даже самых ярых фанатов

С премьеры первой серии «Друзей» прошло уже 24 года, а Google все еще понимает, что мы хотим от него, когда вбиваем заветное слово в поисковую строку! 10 сезонов, 236 серии и 6 лучших друзей, которые ни при каких обстоятельствах не предают друг друга. Неизвестно, сколько лет должно еще пройти, чтобы культовый телесериал перестали транслировать по разным телеканалам, а паблики в социальных сетях, посвященные «Друзьям», прекратили жить полной жизнью. Гениальное ведь не надоедает!



Для всех скучающих по любимому ситкому мы приготовили небольшой сюрприз: 19 неожиданных фактов о телесериале. Если вы не знаете, откуда взялся легендарный оранжевый диван из Центральной кофейни, сколько возлюбленных сменил Джо и какое вознаграждение получил Брюс Уиллис за съемки в двух эпизодах «Друзей», ищите ответы в нашем материале.



Какие факты из нашего списка удивили вас больше всего?

