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Российские СМИ: дочь миллиардера Ирина Чигиринская изменяла своему мужу

Всего полгода назад дочь миллиардера Александра Чигиринского вышла замуж за Мориса Мирелли в платье за 14 миллионов, а сегодня российские СМИ сообщили, что пара распалась. Оказалось, все это время Ирина любила другого.
  • Ирина Чигринская
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    Российские СМИ сообщили, что дочь миллиардера Ирина Чигиринская никогда не любила своего мужа
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В июне этого года миллиардер Александр Чигиринский выдал свою 18-летнюю дочь Ирину замуж за Мориса Мирелли, сына бывшего чиновника. Торжеству мог позавидовать любой: звезды российского шоу-бизнеса в гостях, роскошное платье невесты за 14 миллионов... Однако стало известно, что в отношениях Ирины и Мориса все далеко неидеально. Недавно источник, близкий к окружению семьи олигарха, сообщил «СтарХиту», что дочь олигарха приняла решение развестись с нелюбимым супругом. 

Выяснилось, что Чигиринская на протяжении долгого времени тайно встречалась с 19-летним сыном украинского миллиардера Валерием Цвеком.

Замуж за Мориса девушке пришлось выйти по настоянию родителей. «Ира и Валера хотели пожениться, но ее родители принципиально искали парня не из числа ''золотой молодежи'', чтобы он никуда не ушел. Несмотря на свадьбу, все это время Ирина продолжала любить Валерия, с которым встречалась до замужества. И даже после торжества она изменяла Морису с ним. В итоге Чигиринская сбежала из дома, а вернулась только с условием, что ей разрешат развестись, хотя у евреев это не принято», — пишет портал «СтарХит» со ссылкой на инсайдера.

Источник также сообщил, что недавно Ирина Чигиринская оформила развод в надежде, что сможет снова выйти замуж — уже за любимого человека. Известно, что Ирина познакомилась с тайным возлюбленным на Рублевке. Долгое время пара общалась исключительно по дружбе, но потом отношения переросли в нечто большее.

По словам инсайдера, история любви Ирины и Валерия все-таки подошла к концу. Недавно Чигиринская и Цвек расстались.

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27 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Страсти-мордасти просто какие-то

  • вот уж эти тайны "чигринского" двора!

  • Она ему ещё и сыночка родила. Не думала что Башаров такой

  • Лучше бы больным детям отдали эти деньги

  • Изменять сыну чиновника с сыном миллиардера, вот это я понимаю👍👍👍

  • Кто это? Какая нам разница кому она и с кем изменяла?

  • А зачем надо было унижать человека, выходя за него замуж и изменяя, если он тебе не нужен?! Странная девица, да и вообще, зачем в 18 лет замуж выходить.

  • Ната

    А зачем надо было унижать человека, выходя за него замуж и изменяя, если он тебе не нужен?! Странная девица, да и вообще, зачем в 18 лет замуж выходить.

    Евреи...

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