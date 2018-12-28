Российские СМИ: звездный визажист Гоар Аветисян рассталась с мужем

28 декабря журналисты выяснили, что брак Гоар Аветисян и Вагика Мартиросяна дал трещину. Причины неожиданного расставания супругов пока остаются неизвестными.

1 2 3 4 5 По информации российских СМИ, Гоар Аветисян рассталась с мужем Вагиком Мартиросяном

Гоар Аветисян, пожалуй, одна из самых известных в России визажистов. Она регулярно работает со звездами, открывает собственные салоны красоты и учит девушек краситься так, чтобы макияж не казался слишком неестественным. Раньше в Инстаграме Гоар было немало снимков ее работ, а также фото с мужем Вагиком Мартиросяном, но фолловеры стали замечать, что последних становится все меньше. Интернет-пользователи предположили, что, скорее всего, Аветисян рассталась со своим супругом, в браке с которым прожила два года.

Журналисты портала Super.ru решили связаться с визажисткой и узнать все из первых уст.

Гоар не стала отрицать, что в их с Вагиком отношениях действительно настал непростой период. На вопрос о причинах разрыва с любимым мужем Аветисян ответила: «Я пока не готова и не хочу ничего комментировать».



Мартиросян пока не делал никаких заявления о своей личной жизни. Однако поклонники не теряют надежды, что супругам все же удастся преодолеть свои разногласия и решить конфликт мирным путем.