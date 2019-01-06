Брутальные звездные отцы, которые души не чают в своих крошках-наследницах

Даже самые властные мачо и непререкаемые авторитеты тают при виде маленьких дочерей, способных одним взглядом «скрутить в бараний рог» своих влиятельных пап. Woman.ru вспоминает самых брутальных известных отцов, готовых претворять в жизнь любые капризы своих дочек.



1 2 3 ... 23 Дуэйн «Скала» Джонсон

Актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон, известный под грозным псевдонимом «Скала», является одним из самых трогательных звездных отцов. Он воспитывает троих дочерей — 17-летнюю Симону Александру от брака с Дэни Гарсией, 3-летнюю Жасмин и 8-месячную Тиану от возлюбленной Лорен Хэшиан Актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон, известный под грозным псевдонимом «Скала», является одним из самых трогательных звездных отцов. Он воспитывает троих дочерей — 17-летнюю Симону Александру от брака с Дэни Гарсией, 3-летнюю Жасмин и 8-месячную Тиану от возлюбленной Лорен Хэшиан

Быть папой девочки — задача не из легких. Отцы маленьких принцесс с трудом постигают все премудрости вселенной девочек и усердно учатся плести косички, разбираться в сложном мире мультперсонажей и подбирать босоножки к платьям. Несмотря на колоссальный список требований, которые необходимо выполнять, чтобы носить гордое звание идеального отца, мы можем с уверенностью сказать, что многие звездные папы успешно с ними справляются.



Актеры, музыканты, спортсмены — герои нашего материала уже давно завоевали уважение и авторитет в профессиональной сфере, а вот своих маленьких дочек им приходится покорять каждый день и каждую свободную минуту. Эти мужественные отцы прилагают все усилия, чтобы стать для своих девочек самыми-самыми и сделать их детство незабываемым.



Конечно, у многих звездных пап из нашего списка есть и сыновья, которых, мы уверены, они любят не меньше. Но почему-то именно маленькие дочки, сидящие на загривках у своих сильных пап вызывают у нас особенное умиление. О самых трогательных отцах из мира шоу-бизнеса и их наследницах — в нашем материале.