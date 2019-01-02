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Крис Кельми умер на 64-м году жизни

2 января в российских СМИ появилась информация о смерти известного музыканта, автора хитов «Замыкая круг» и «Ночное рандеву» Криса Кельми. Мужчина умер в свой день рождения.

Знаменитый певец, композитор и клавишник Крис Кельми с самых юных лет был увлечен музыкой. В подростковом возрасте он собрал первую группу, а уже через пару лет добился всесоюзного признания своих коллективов «Високосное лето» и «Рок-Ателье» наряду с легендарной «Машиной времени» Андрея Макаревича.

Всю свою жизнь мужчина посвятил творчеству, выступая сольно и в коллективах, сочиняя музыку для телевидения и работая в различных театрах.

К сожалению, жизнь Кельми омрачилась пагубным пристрастием к алкоголю. Из-за выпивки он не раз попадал в неприятные ситуации и привлекался к наказанию правоохранительными органами.

Пару лет назад музыкант пробовал завязать с вредной привычкой ради сына, который очень переживал за состояние своего отца. Однако тогда попытка успехом не увенчалась.

Следующим тревожным звоночком для Криса стала недавняя смерть от алкоголизма его коллеги Евгения Осина. Поговаривают, что Кельми очень испугала перспектива закончить свои дни подобным образом. Однако спустя всего полтора месяца певец повторил трагическую судьбу Осина.

По сообщению портала «СтарХит», Крис Кельми скончался в своем доме в Подмосковье, после новогодней ночи. «Умер 1 января, был доставлен в Наро-Фоминский морг», — кратко поведал порталу инсайдер. В этот день Крис мог бы отметить свой 63 День рождения.

Woman.ru приносит соболезнования родным и близким артиста.

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02 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Денисов Роман, Юрий Самолыго, Краснова Александра, Геннадий Прохоров/ТАСС, PhotoXPress, Legion-Media.ru, Personastars
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Крис Кельми

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Отметил нг..

  • Он родился 21 апреля 1955 г. Хоть бы сверяли инфу

  • Мдааа.. Соболезнования родным.

  • Ничего не хочу сказать, но как-то странно, что и он и Осин так быстро скончались после посещения одной и той же клиники в Таиланде, возможно, там проводят очень сильно влияющие на организм процедуры... Замыкая круг - очень сильная песня. Вечная память!

  • Какое у него настоящее имя интересно?

  • Очень жаль((( Покойся с Миром. Я до последнего надеялась что он справиться и пиийдет в себя.

  • Гость

    Какое у него настоящее имя интересно?

    Анатолий.

  • Гость

    Какое у него настоящее имя интересно?

    Толя Калинкин.

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