Мадонна любит экспериментировать со своей внешностью. На этот раз звезда удивила поклонников своими неожиданно округлившимися ягодицами.
В канун Нового года 60-летняя Мадонна выступила в одном из баров в Нью-Йорке вместе с 13-летним сыном Дэвидом. Видео, снятые в тот вечер, выложили в Сеть поклонники певицы, которые заметили, что ее ягодицы сильно увеличились в объеме. Эти изменения фанаты исполнительницы связали с тем, что звезда прибегла к помощи пластических хирургов, чтобы обрести желанные формы.
Тем не менее некоторые пользователи Сети решили, что Мадонна не использовала импланты, а просто подложила под обтягивающие джинсы специальные подушки, которые нужны для того, чтобы сделать фигуру более округлой. В любом случае, большинство поклонников звезды сочли новые формы своего кумира неестественными. А что вы думаете об облике Мэдж?
Фанаты Мадонны подозревают, что она она вставила импланты в ягодицы
Мадонна любит экспериментировать со своей внешностью. На этот раз звезда удивила поклонников своими неожиданно округлившимися ягодицами.
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