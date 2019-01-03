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Фанаты Мадонны подозревают, что она она вставила импланты в ягодицы

60-летняя Мадонна на днях выступила в одном из нью-йоркских баров вместе со своим сыном. Поклонники певицы заметили ее значительно увеличившиеся ягодицы и решили, что звезда сделала пластическую операцию. 

Мадонна любит экспериментировать со своей внешностью. На этот раз звезда удивила поклонников своими неожиданно округлившимися ягодицами.

В канун Нового года 60-летняя Мадонна выступила в одном из баров в Нью-Йорке вместе с 13-летним сыном Дэвидом. Видео, снятые в тот вечер, выложили в Сеть поклонники певицы, которые заметили, что ее ягодицы сильно увеличились в объеме. Эти изменения фанаты исполнительницы связали с тем, что звезда прибегла к помощи пластических хирургов, чтобы обрести желанные формы.

Тем не менее некоторые пользователи Сети решили, что Мадонна не использовала импланты, а просто подложила под обтягивающие джинсы специальные подушки, которые нужны для того, чтобы сделать фигуру более округлой. В любом случае, большинство поклонников звезды сочли новые формы своего кумира неестественными. А что вы думаете об облике Мэдж?

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03 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Мадонна

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