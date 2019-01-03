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Бывшая возлюбленная Ивана Жидкова обвиняет его в краже денег

Недавно стало известно, что 35-летний Иван Жидков и 26-летняя Лилия Соловьева решили расстаться. На днях девушка сообщила, что подозревает экс-возлюбленного в том, что он украл у нее деньги. 

5 декабря прошлого года Лилия Соловьева рассказала о том, что она и ее возлюбленный Иван Жидков больше не вместе. Причиной разрыва, по словам девушки, стало то, что мужчина не мог дать ей стабильности и надежности в отношениях.

На днях Лилия сообщила о том, что подозревает своего экс-возлюбленного в краже денег.

Дело в том, что у девушки украли 36 тысяч рублей через социальную сеть Facebook. Как уверяет модель, к этому причастен Жидков.

«Вчера ночью Facebook снял с моей карты 36 тысяч рублей! 36, Карл! Сейчас веду собственное расследование. Похоже, это таргетологи Ивана Алексеевича накосячили, когда я по доброй воле предоставила свой аккаунт для рекламы его спектакля. Не делай добра — не получишь зла, как говорится. С папой луна-парком же разругались окончательно», — написала Лилия на своей странице в Инстаграме (орфография у пунктуация автора сохранены).

Девушка также сообщила, что уже обратилась с жалобой в техническую поддержку соцсети, но не надеется на то, что ей вернут средства. Напомним, Иван Жидков и Лилия Соловьева воспитывают сына Степана, который появился на свет в 2017-м.

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03 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Starface
Теги

Иван Жидков

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Когда даётся, креститься надо. Не выяснила ничего толком, зато опозорилась на всю страну и назвала вором отца своего ребёнка.

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