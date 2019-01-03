Инсайдер: сестры Ким Кардашьян не в восторге от того, что у нее появится еще один ребенок

На днях стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. Малыша родит суррогатная мать. Как оказалось, сестры знаменитости негативно отреагировали на эту новость.

1 2 3 4 5 Сестры Ким Кардашьян не рады тому, что она станет мамой в четвертый раз

2 января зарубежные СМИ распространили информацию о том, что 37-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье Уэст станут родителями в четвертый раз — знаменитости снова воспользуются помощью суррогатной матери.



После этого стало известно о том, что сестры семейства Кардашьян-Дженнер не обрадовались новости о том, что у Ким и Канье появится еще один малыш.

Как сообщает портал Radar Online, Кортни, Хлое, Кайли и Кендалл скептически относятся к грядущему пополнению в семействе.

«Трое детей Ким и так воспитываются нянями, которым платят незаслуженно много. А появление еще одного ребенка означает то, что Ким просто наймет еще двух помощниц. Последнее, что ей нужно — это четвертый малыш», — передал журналистам мысли знаменитых сестер источник, близкий к семье Кардашьян-Дженнер.



Напомним, Канье и Ким уже воспитывают 5-летнюю Норт, 4-летнего Сейнта и 11-месячную Чикаго, которая появилась на свет от суррогатной матери.