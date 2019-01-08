Друзья Криса Кельми не смогли присутствовать на церемонии прощания с музыкантом

В первые дни нового года общественность была шокирована страшной новостью — на 64-м году жизни скончался автор хитов «Ночное рандеву» и «Замыкая круг» Крис Кельми. Музыкант был найден мертвым в своем доме.
Официальная причина смерти какое-то время не озвучивалась, но позже сотрудники морга и судмедэксперты сообщили, что Кельми скончался из-за хронического заболевания.
Проводить Кельми в последний путь пришли его супруга Людмила, сын Кристиан и братья музыканта. Из-за желания семьи траурная церемония была закрытой, поэтому друзья ушедшего не смогли на нее попасть. Артист был похоронен на Никольском кладбище в Москве.