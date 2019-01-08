Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Друзья Криса Кельми не смогли присутствовать на церемонии прощания с музыкантом

2 января стало известно о смерти известного музыканта Криса Кельми. Сегодня состоялось прощание с артистом. По сообщениям российских СМИ, на церемонии присутствовали лишь близкие Криса. 

В первые дни нового года общественность была шокирована страшной новостью — на 64-м году жизни скончался автор хитов «Ночное рандеву» и «Замыкая круг» Крис Кельми. Музыкант был найден мертвым в своем доме.

Официальная причина смерти какое-то время не озвучивалась, но позже сотрудники морга и судмедэксперты сообщили, что Кельми скончался из-за хронического заболевания. 

8 января состоялось прощание с артистом. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, на церемонии присутствовали только самые близкие люди.

Проводить Кельми в последний путь пришли его супруга Людмила, сын Кристиан и братья музыканта. Из-за желания семьи траурная церемония была закрытой, поэтому друзья ушедшего не смогли на нее попасть. Артист был похоронен на Никольском кладбище в Москве. 

Перейти к обсуждению


08 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Денисов Роман, Юрий Самолыго, Краснова Александра, Геннадий Прохоров/ТАСС, PhotoXPress, Legion-Media.ru, Personastars
Теги

Крис Кельми

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 328

Новое за три дня

13 новых тем

Популярное за три дня

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.