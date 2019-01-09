Пока Виторган демонстрирует в соцсетях семейную идиллию, Собчак публикует фото в купальнике

В последнее время в Сети активно муссируются слухи о том, что в браке Максима Виторгана и Ксении Собчак все далеко не так гладко. Актер с иронией реагирует на домыслы фолловеров, публикуя идиллические снимки с женой. А вот сама медиадива выкладывает фото в купальнике.

1 2 3 ... 8 Ксения Собчак опубликовала новое фото в купальнике

Проблемы в отношениях Максима Виторгана и Ксении Собчак стали одной из самых громких тем последних недель перед Новым годом. Интернет-пользователи активно обсуждали информацию о том, что у медиадивы начались отношения с режиссером Константином Богомоловым. Однако ни Ксения, ни Максим стараются не отвечать на вопросы взволнованных интернет-пользователей, а на сами слухи реагируют с иронией.



Впрочем, не так давно Виторган все же выкладывал фото с женой в своем Инстаграме. А на днях опубликовал снимок, на котором Ксения позирует рядом с их общим сыном Платоном.

Правда, сама Собчак воздерживается от подобных кадров. Ее микроблог пестрит снимками с Мальдив, где медиадива проводит свой отдых.

Например, на днях Ксения выложила фото в купальнике, на котором прекрасно можно рассмотреть ее фигуру. Пока одни поклонники Собчак обсуждали ее телосложение и расцветку наряда, другие попытались проанализировать, почему же она по-прежнему не публикует фото с Виторганом.



А что думаете вы?