Пока Виторган демонстрирует в соцсетях семейную идиллию, Собчак публикует фото в купальнике

Проблемы в отношениях Максима Виторгана и Ксении Собчак стали одной из самых громких тем последних недель перед Новым годом. Интернет-пользователи активно обсуждали информацию о том, что у медиадивы начались отношения с режиссером Константином Богомоловым. Однако ни Ксения, ни Максим стараются не отвечать на вопросы взволнованных интернет-пользователей, а на сами слухи реагируют с иронией.
Впрочем, не так давно Виторган все же выкладывал фото с женой в своем Инстаграме. А на днях опубликовал снимок, на котором Ксения позирует рядом с их общим сыном Платоном.
Например, на днях Ксения выложила фото в купальнике, на котором прекрасно можно рассмотреть ее фигуру. Пока одни поклонники Собчак обсуждали ее телосложение и расцветку наряда, другие попытались проанализировать, почему же она по-прежнему не публикует фото с Виторганом.
А что думаете вы?