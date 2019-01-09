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Пока Виторган демонстрирует в соцсетях семейную идиллию, Собчак публикует фото в купальнике

В последнее время в Сети активно муссируются слухи о том, что в браке Максима Виторгана и Ксении Собчак все далеко не так гладко. Актер с иронией реагирует на домыслы фолловеров, публикуя идиллические снимки с женой. А вот сама медиадива выкладывает фото в купальнике. 

Проблемы в отношениях Максима Виторгана и Ксении Собчак стали одной из самых громких тем последних недель перед Новым годом. Интернет-пользователи активно обсуждали информацию о том, что у медиадивы начались отношения с режиссером Константином Богомоловым. Однако ни Ксения, ни Максим стараются не отвечать на вопросы взволнованных интернет-пользователей, а на сами слухи реагируют с иронией

Впрочем, не так давно Виторган все же выкладывал фото с женой в своем Инстаграме. А на днях опубликовал снимок, на котором Ксения позирует рядом с их общим сыном Платоном. 

Правда, сама Собчак воздерживается от подобных кадров. Ее микроблог пестрит снимками с Мальдив, где медиадива проводит свой отдых.  

Например, на днях Ксения выложила фото в купальнике, на котором прекрасно можно рассмотреть ее фигуру. Пока одни поклонники Собчак обсуждали ее телосложение и расцветку наряда, другие попытались проанализировать, почему же она по-прежнему не публикует фото с Виторганом.

А что думаете вы?

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09 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну всё, мыльная опера началась. Завтра окажется , что собчак беременна и понеслись к малахову, кто отец.

  • Ксения не такая дура,ей не нужно иметь ребёнка ,как средство выкачивания денег.

  • О, господи, и купальник спецом желто-голубой )) Мало темы развода, так надо еще и на украину намекнуть, вдруг кто-то клюнет. Смешно. Какая она все-таки глупенькая и недалекая женщина. В ее возрасте уже давно пора быть умнее, а она задержалась в подростковом возрасте и думает, что это круто. Даже неловко за нее как-то. А фигура у нее нормальная, не толстая, не кривая, но и не секси -фитоняшка, конечно.

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