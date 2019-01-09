Анастасия Тарасова показала видео со свадьбы с Дмитрием Тарасовым в день первой годовщины

9 января 2018 года Дмитрий и Анастасия Тарасовы стали мужем и женой. В честь первой годовщины совместной жизни супруга футболиста опубликовала на своей странице в Инстаграме видео с церемонии бракосочетания.

1 2 3 4 5 Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметили первую годовщину свадьбы

9 января Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметили первую годовщину свадьбы. В честь этого события вице-мисс Россия с нежностью обратилась к супругу и опубликовала в Инстаграме редкие кадры с церемонии бракосочетания.



«Наш путь начался на позитивной ноте, и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым», — подписала публикацию Тарасова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Анастасия также призналась, что очень хотела расписаться в день рождения своего деда — композитора и журналиста Владимира Александровича Костенко.

Фолловеры поздравили супругов с годовщиной и пожелали долгих и счастливых лет совместной жизни: «Поздравляем вас, Тарасовы! Желаем, чтобы с каждым последующим годом жизнь становилась еще лучше и краше», «Счастья вашей семье», «Прекрасная пара! Берегите друг друга!».