Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер опровергли слухи о грядущем разводе

Несмотря на то, что в конце прошлого года многие зарубежные СМИ писали о разрыве Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, сами супруги, судя по всему, вовсе не собираются разводиться. На днях папарацци застали их на свидании в Малибу.

1 2 3 4 5 Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд, судя по всему, не планируют разводиться

В середине декабря 2018-го в зарубежной прессе появились слухи о том, что Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер приняли решение расстаться после 20 лет брака. По словам инсайдеров, у супругов не осталось чувств друг к другу. Более того, супермодель начали все чаще замечать на публике без обручального кольца. Поговаривали, Синди и Рэнди намерены делить совместно нажитое имущество. Впрочем, никаких официальных подтверждений этим слухам так и не последовало.

А на днях папарацци и вовсе застали Кроуфорд и Гербера на свидании в Малибу. Фотографам удалось запечатлеть нежные поцелуи супругов.

Судя по всему, вопреки многочисленным слухам о грядущем разводе, Рэнди и Синди вовсе не собираются расставаться. К слову, на свидания супермодель и бизнесмен стараются ходить как можно чаще. Кроуфорд уверена, что для крепкого брака им необходимо регулярно проводить время наедине друг с другом.