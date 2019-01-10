Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер опровергли слухи о грядущем разводе

В середине декабря 2018-го в зарубежной прессе появились слухи о том, что Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер приняли решение расстаться после 20 лет брака. По словам инсайдеров, у супругов не осталось чувств друг к другу. Более того, супермодель начали все чаще замечать на публике без обручального кольца. Поговаривали, Синди и Рэнди намерены делить совместно нажитое имущество. Впрочем, никаких официальных подтверждений этим слухам так и не последовало.
Судя по всему, вопреки многочисленным слухам о грядущем разводе, Рэнди и Синди вовсе не собираются расставаться. К слову, на свидания супермодель и бизнесмен стараются ходить как можно чаще. Кроуфорд уверена, что для крепкого брака им необходимо регулярно проводить время наедине друг с другом.