Муж Пелагеи Иван Телегин опубликовал редкое фото с подросшей дочкой

Иван Телегин, который привык скрывать свою семью от посторонних глаз, разместил в своем Инстаграме трогательный снимок с дочкой. Подписчики отметили, что малышка подросла.

1 2 3 4 5 Муж певицы Пелагеи Иван Телегин поделился снимком со своей дочерью Таисией

В январе 2017-го Пелагея и Иван Телегин стали родителями. С тех пор нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин лишь однажды делился в Инстаграме фотографией со своей дочкой, но даже тогда лица маленькой Таисии не было видно.



Недавно муж Пелагеи опубликовал новый снимок с ребенком. В кадре счастливый отец держит дочь за руку и ведет ее к аттракционам. Интернет-пользователи смогли заметить, что Таисия очень подросла.

«Вечерние покатушки с моей принцессой», — так подписал фото Телегин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники хоккеиста не смогли сдержать умиления и оставили десятки теплых комментариев: «Какие вы классные!», «Что может быть прекрасней, чем любовь папы к дочке?», «Уже такая большая девочка! Обожаю вашу семью».



Ранее Пелагея рассказывала, что Таисия очень похожа на папу. У нее даже есть своя маленькая хоккейная форма.