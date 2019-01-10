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Муж Пелагеи Иван Телегин опубликовал редкое фото с подросшей дочкой

Иван Телегин, который привык скрывать свою семью от посторонних глаз, разместил в своем Инстаграме трогательный снимок с дочкой. Подписчики отметили, что малышка подросла. 
  • Певица Пелагея, Иван Телегин
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    Муж певицы Пелагеи Иван Телегин поделился снимком со своей дочерью Таисией
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В январе 2017-го Пелагея и Иван Телегин стали родителями. С тех пор нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин лишь однажды делился в Инстаграме фотографией со своей дочкой, но даже тогда лица маленькой Таисии не было видно. 

Недавно муж Пелагеи опубликовал новый снимок с ребенком. В кадре счастливый отец держит дочь за руку и ведет ее к аттракционам. Интернет-пользователи смогли заметить, что Таисия очень подросла. 

«Вечерние покатушки с моей принцессой», — так подписал фото Телегин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники хоккеиста не смогли сдержать умиления и оставили десятки теплых комментариев: «Какие вы классные!», «Что может быть прекрасней, чем любовь папы к дочке?», «Уже такая большая девочка! Обожаю вашу семью».

Ранее Пелагея рассказывала, что Таисия очень похожа на папу. У нее даже есть своя маленькая хоккейная форма.

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10 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Иван Телегин, Певица Пелагея

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