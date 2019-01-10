терпименя: как Дмитрий Тарасов поздравил Анастасию с годовщиной свадьбы

Дмитрий Тарасов необычно поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы, опубликовав архивный снимок в Инстаграме. Фотографию футболист сопроводил хэштегом #терпименя.



1 2 3 4 5 Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу с первой годовщиной свадьбы, разместив в Инстаграме фотографию с торжественного события

Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметили первую годовщину свадьбы. В честь этого события звезда «Локомотива» разместил в своем Инстаграме фотографию с торжества.

«Спасибо тебе за все, родная. Я люблю тебя», — подписал Тарасов снимок, который также сопроводил рядом хэштегов, один из которых — #терпименя.

Сама модель тоже разместила архивное видео из ЗАГСа, которое подписала такими словами: «Наш путь начался на позитивной ноте и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым» (здесь и ранее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Ранее мы писали, что супруги вернулись из отпуска на Мальдивах. Своими впечатлениями Анастасия Тарасова делилась в Инстаграме.