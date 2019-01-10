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#терпименя: как Дмитрий Тарасов поздравил Анастасию с годовщиной свадьбы

Дмитрий Тарасов необычно поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы, опубликовав архивный снимок в Инстаграме. Фотографию футболист сопроводил хэштегом #терпименя.
  • Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу с первой годовщиной свадьбы, разместив в Инстаграме фотографию с торжественного события
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Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметили первую годовщину свадьбы. В честь этого события звезда «Локомотива» разместил в своем Инстаграме фотографию с торжества.

«Спасибо тебе за все, родная. Я люблю тебя», — подписал Тарасов снимок, который также сопроводил рядом хэштегов, один из которых — #терпименя.

Сама модель тоже разместила архивное видео из ЗАГСа, которое подписала такими словами: «Наш путь начался на позитивной ноте и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым» (здесь и ранее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее мы писали, что супруги вернулись из отпуска на Мальдивах. Своими впечатлениями Анастасия Тарасова делилась в Инстаграме.

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10 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Не интересная и скучная пара .

  • #терпименя vs #принимайменя, прикольно))

  • Гость

    Не интересная и скучная пара .

    Все счастливые семьи похожи друг на друга (с)

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