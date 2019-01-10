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Ксения Бородина рассказала о том, какое будущее запланировала для 9-летней дочери Маруси

На днях Ксения Бородина решила ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. Телеведущая поведала поклонникам, где будет учиться ее старшая дочь после окончания школы.
  • Ксения Бородина
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    Ксения Бородина рассказала о том, куда пойдет учиться ее дочь после окончания школы
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Ксения Бородина любит общаться со своими подписчиками и время от времени откровенно отвечает на их вопросы в Инстаграме. В этот раз телеведущая рассказала поклонникам, где будет учиться ее 9-летняя дочь Маруся после окончания школы.

Как оказалось, знаменитость хочет, чтобы ее наследница получила высшее образование в МГИМО — одном из самых престижных московских вузов. О том, на какой факультет поступит Маруся, Ксения ничего не сказала.

Все предпосылки к тому, чтобы в будущем стать студенткой именитого вуза, у девочки есть — Маруся учится в школе на отлично и дополнительно занимается английским языком, а вне учебной деятельности демонстрирует успехи в художественной гимнастике. Напомним, Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым также воспитывает 3-летнюю дочку Теону. 

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10 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина, Маруся Бородина

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