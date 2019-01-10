Ксения Бородина любит общаться со своими подписчиками и время от времени откровенно отвечает на их вопросы в Инстаграме. В этот раз телеведущая рассказала поклонникам, где будет учиться ее 9-летняя дочь Маруся после окончания школы.
Как оказалось, знаменитость хочет, чтобы ее наследница получила высшее образование в МГИМО — одном из самых престижных московских вузов. О том, на какой факультет поступит Маруся, Ксения ничего не сказала.
Все предпосылки к тому, чтобы в будущем стать студенткой именитого вуза, у девочки есть — Маруся учится в школе на отлично и дополнительно занимается английским языком, а вне учебной деятельности демонстрирует успехи в художественной гимнастике. Напомним, Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым также воспитывает 3-летнюю дочку Теону.
Ксения Бородина рассказала о том, какое будущее запланировала для 9-летней дочери Маруси
Ксения Бородина любит общаться со своими подписчиками и время от времени откровенно отвечает на их вопросы в Инстаграме. В этот раз телеведущая рассказала поклонникам, где будет учиться ее 9-летняя дочь Маруся после окончания школы.
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