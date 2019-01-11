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Фото беременной и счастливой Лопыревой с неизвестным мужчиной заинтриговали общественность

Виктория Лопырева продолжает скрывать имя своего таинственного избранника и отца будущего ребенка. Однако на днях папарацци застали модель в обществе неизвестного мужчины на одном из пляжей в Майами.
  • Виктория Лопырева
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    Не так давно папарацци запечатлели Викторию Лопыреву на одном из пляжей в США
    Смотреть галерею

В середине декабря 2018 года Виктория Лопырева наконец подтвердила слухи о том, что ждет первенца. Домыслы об интересном положении модели появились у интернет-пользователей еще в сентябре, но она тщательно скрывала его от прессы и поклонников. В одном из интервью Виктория приоткрыла завесу тайны и немного рассказала об отце будущего малыша: «Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца». Однако его имени Лопырева так и не назвала. 

А на днях в Сети появились новые фото модели, сделанные папарацци во время ее отдыха на одном из пляжей Майами. Причем сопровождал Викторию таинственный незнакомец. 

Судя по всему, Лопырева и неизвестный широкой публике мужчина находятся в довольно близких отношениях. Впрочем, сама модель пока не реагирует на эти снимки. Остается надеяться, что в скором времени она все же раскроет имя отца будущего малыша. 

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11 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
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Виктория Лопырева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • так они ж постановочные. явно видно хорошее кач-во фото и они в камеру смотрят....удивительно!

  • А колечко Баскова до сих пор носит...?!!!

  • Совсем на неё не похожа, особенно на 4 фото.

  • Поза у нее классная для фото на второй фотке

  • Игорь Булатов первый вице-президент Ташир Групп и по совместительству муж дочки Самвела Карапетяна, президента Ташир Групп, Таты Карапетян.

  • Мне тоже кажется что все это фигня никакой он не отец ребёнка

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