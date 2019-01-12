Александр Цекало объявил о разводе с Викторией Галушкой и сообщил о скорой свадьбе с новой возлюбленной

Слухи о разладе в семье Александра Цекало и Виктории Галушки ходят уже не первый месяц. На днях продюсер подтвердил, что развелся с супругой и рассказал о своем новом романе.

1 2 3 4 5 Александр Цекало рассказал о разводе с Викторией Галушкой

В Сети уже давно обсуждают, что брак 57-летнего Александра Цекало и 34-летней Виктории Галушки трещит по швам. В заграничных поездках продюсера не раз замечали в компании другой девушки, но лишь сейчас он прояснил ситуацию в своей личной жизни.



Как сообщает «Комсомольская правда», Александр разорвал отношения с Викторией. «Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер», — рассказал Цекало журналистам издания.



Напомним, Виктория Галушка, младшая сестра Веры Брежневой, была третьей супругой продюсера. У пары есть двое общих детей — 11-летняя Александра и 6-летний Михаил.

