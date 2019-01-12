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Александр Цекало объявил о разводе с Викторией Галушкой и сообщил о скорой свадьбе с новой возлюбленной

Слухи о разладе в семье Александра Цекало и Виктории Галушки ходят уже не первый месяц. На днях продюсер подтвердил, что развелся с супругой и рассказал о своем новом романе.

В Сети уже давно обсуждают, что брак 57-летнего Александра Цекало и 34-летней Виктории Галушки трещит по швам. В заграничных поездках продюсера не раз замечали в компании другой девушки, но лишь сейчас он прояснил ситуацию в своей личной жизни.

Как сообщает «Комсомольская правда», Александр разорвал отношения с Викторией. «Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер», — рассказал Цекало журналистам издания.

Напомним, Виктория Галушка, младшая сестра Веры Брежневой, была третьей супругой продюсера. У пары есть двое общих детей — 11-летняя Александра и 6-летний Михаил.

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12 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Вера Брежнева, Виктория Галушка, Александр Цекало

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Цекало - нравится. Счастья да любви, как говорится!

  • Мужчина любит женщину, женщина любит мужчину, забыв о том, что они любят своих детей... Не совсем понятны мне эти Любови...

  • Ну что сказать? Любофффь у него))) Щастья ему))) Вику с детьми, вполне возможно, не обидит материально. Будут жить и прежде в полном достатке и материальном благополучии. И любви от папы будут получать должным образом. Новая жена, разумеется, поскорее постарается укрепить свои позиции, а то ведь не ровен час и новая любоффь к Сеньку нагрянет. Ей надо торопиться.

  • Еще моложе нашел? А она наверное думала что выиграла Джек пот -вышла за известного человека и родила двух детей ему Думала-раз он сильно старше,то никуда не денется.. Будет она с ним всю жизнь в шоколаде..а тут вон оно что..Еще и работать придется идти,у Цекало давно дела не ахти..

  • Галушке просто нереально повезло, что она вообще была замужем за цекало)

  • Галушке просто нереально повезло, что она вообще была замужем за цекало)

  • Однако. Есть порох в пороховницах. Совет да любовь

  • Да ладно. Ему уже 57. Дедушка. Нафиг он нужен. Болячки его лечить. Он и так будет обеспечивать. Да и она наверняка не с голой .опой осталась. Ей 34 только. Вся жизнь впереди. Осталась в плюсе.

  • Достойно все сказал.

  • Она такая некрасивая.

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