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Кейт Миддлтон не пригласила Меган Маркл на свой день рождения

В Сети уже несколько месяцев не утихают слухи о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл связывают весьма напряженные отношения. Как оказалось, жена принца Уильяма не пригласила на свой день рождения герцогиню Сассекскую.
Кейт Миддлтон не пригласила на свой день рождения Меган Маркл
Кейт Миддлтон не пригласила на свой день рождения Меган Маркл

9 января Кейт Миддлтон отпраздновала свой 37-й день рождения в загородном доме в Норфолке в кругу друзей близких родственников. Однако там не появились принц Гарри и Меган Маркл.

Как сообщает британское издание The Sun, это произошло из-за того, что Кейт не пригласила Меган присоединиться к торжеству. Эта новость вновь заставила поклонников британской королевской семьи думать, что отношения двух герцогинь нельзя назвать никакими, кроме как напряженными.

Фанаты надеются, что отношения Кейт и Меган не испортились 
Фанаты надеются, что отношения Кейт и Меган не испортились 

Кроме того, зарубежные СМИ сообщают, что в то же день королева Елизавета II вместе с Уильямом и Кейт отправились на церковную службу — герцог и герцогиня Сассекские не появились и там. Остается только надеяться, что отношения Кейт и Меган не испортились снова, и отсутствие Гарри с супругой на важных для семьи событиях связано со срочными или незапланированными делами. 

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13 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • А что, была обязана? Я читала, что свой ДР Кейт встретила в компании супруга и своих детей. Зачем там кто-то ещё?

  • А что, была обязана? Я читала, что свой ДР Кейт встретила в компании супруга и своих детей. Зачем там кто-то ещё?

  • Не пригласила и правильно сделала. Неадекватную Меган надо подальше держать от детей Кембриджских

  • После того, как МеМе обрызгала освежителем Шарлотту, двери дома Кембриджей навсегда закрылись перед Гарклами.

  • мЕган -неадекватная тетка.Строить умеет и пускать пыль в глаза. Это получилось даже с Гарри.Шоу только начинается: благотворительница и великая актриса себя еще покажет😎

  • Простолюдинка Мэг и простолюдинка Кэт, обе друг друга стоят.

  • На счет освежителя, откуда такая инфа, нигде нет информации об этом случае

  • Совсем всех собок на Мэган спустили.

  • Некрасиво

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