Кейт Миддлтон не пригласила Меган Маркл на свой день рождения

В Сети уже несколько месяцев не утихают слухи о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл связывают весьма напряженные отношения. Как оказалось, жена принца Уильяма не пригласила на свой день рождения герцогиню Сассекскую.

Кейт Миддлтон не пригласила на свой день рождения Меган Маркл

9 января Кейт Миддлтон отпраздновала свой 37-й день рождения в загородном доме в Норфолке в кругу друзей близких родственников. Однако там не появились принц Гарри и Меган Маркл.



Как сообщает британское издание The Sun, это произошло из-за того, что Кейт не пригласила Меган присоединиться к торжеству. Эта новость вновь заставила поклонников британской королевской семьи думать, что отношения двух герцогинь нельзя назвать никакими, кроме как напряженными.

Фанаты надеются, что отношения Кейт и Меган не испортились

Кроме того, зарубежные СМИ сообщают, что в то же день королева Елизавета II вместе с Уильямом и Кейт отправились на церковную службу — герцог и герцогиня Сассекские не появились и там. Остается только надеяться, что отношения Кейт и Меган не испортились снова, и отсутствие Гарри с супругой на важных для семьи событиях связано со срочными или незапланированными делами.