Юлия Барановская предпочитает не рассказывать поклонникам о своей личной жизни. Однако на днях 36-летняя телеведущая дала им повод предположить, что она снова влюблена. Дело в том, что знаменитость выложила в своем Инстаграме совместное фото с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко и нежно поздравила его с днем рождения.
«Киря, родной, с днем рождения! В этот раз в твой день мы с тобой за сотни тысяч километров друг от друга, и между нами двенадцать часов разницы во времени, но ты знаешь, я всегда рядом. У тебя все получится, мой очень талантливый, очень душевный и настоящий. Привет от детей и поздравления», — подписала снимок телеведущая.
У подписчиков Барановской не осталось сомнений в том, что ее и Туриченко связывают близкие отношения. «Какая красивая пара, отлично вместе смотритесь!», «Юлечка, поздравляем, когда замуж?», «Очень рада за вас, будьте счастливы!» — оставляли комментарии поклонники.
Напомним, Юлия воспитывает троих детей — 14-летнего Артема, 10-летнюю Яну и 6-летнего Арсения от футболиста Андрея Аршавина.
Юлию Барановскую подозревают в романе с солистом группы «Иванушки International»
Юлия Барановская предпочитает не рассказывать поклонникам о своей личной жизни. Однако на днях 36-летняя телеведущая дала им повод предположить, что она снова влюблена. Дело в том, что знаменитость выложила в своем Инстаграме совместное фото с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко и нежно поздравила его с днем рождения.
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