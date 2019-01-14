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Потеря за потерей: у Аланы Мамаевой умерла любимая собака

Жена известного футболиста Павла Мамаева Алана потеряла любимую собаку. О смерти питомца модель сообщила на своей странице в Инстаграме.

Алана Мамаева переживает не лучшие времена: ее муж Павел отбывает наказание в СИЗО, в Сети активно обсуждают его измены супруге. Недавно на семью обрушилась новая беда: 11 января умерла любимая собака Аланы Миничка, которой в июне этого года должно было исполниться 10 лет. Скорбящая модель опубликовала в своем Инстаграме серию архивных фото и видео с домашним любимцем. 

«Ступеньки к кроватке больше не нужны... 10 лет мой лучший друг. Только ты знала всю Боль и Радость моей жизни, самая преданная душа на планете, как же я хочу еще побыть с тобой», — такими словами обратилась к своему ушедшему из жизни питомцу Алана (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Причину смерти любимца Мамаева не озвучила, однако рассказала, как обнаружила бездыханную собаку: «Я не видела тебя, когда ты умирала... Я встала с кровати, а ты лежала на полу».

Подписчики модели выразили свои соболезнования в комментариях: «Черная полоса, одно за другим. Держись, девочка. Береги себя и детей», «Алана, крепитесь», «Такая боль, когда что-то происходит с животными... Соболезную вам!».

Напомним, что муж Аланы поддержать свою супругу не может: отбывать наказание по делу об избиении в СИЗО он пробудет до февраля.

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14 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Павел Мамаев, Алана Мамаева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Терять питомца любимого это ужасно((( С этим может сравниться только потеря близкого человека. Мой дед, когда умирала наша собака уходил во двор и буквально выл там.

  • Вы что совсем дорогая редакция? Тут дети умирают от голода, а вы о шавках ? У вас совсем человечности и совести не осталось? Писать статьи о смерти какой-то шавки и соболезновать ? Стыдитесь.!!!Тьфу!!!

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