Потеря за потерей: у Аланы Мамаевой умерла любимая собака

Жена известного футболиста Павла Мамаева Алана потеряла любимую собаку. О смерти питомца модель сообщила на своей странице в Инстаграме.

1 2 3 4 5 В семье футболиста Павла Мамаева умерла любимая собака

Алана Мамаева переживает не лучшие времена: ее муж Павел отбывает наказание в СИЗО, в Сети активно обсуждают его измены супруге. Недавно на семью обрушилась новая беда: 11 января умерла любимая собака Аланы Миничка, которой в июне этого года должно было исполниться 10 лет. Скорбящая модель опубликовала в своем Инстаграме серию архивных фото и видео с домашним любимцем.



«Ступеньки к кроватке больше не нужны... 10 лет мой лучший друг. Только ты знала всю Боль и Радость моей жизни, самая преданная душа на планете, как же я хочу еще побыть с тобой», — такими словами обратилась к своему ушедшему из жизни питомцу Алана (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Причину смерти любимца Мамаева не озвучила, однако рассказала, как обнаружила бездыханную собаку: «Я не видела тебя, когда ты умирала... Я встала с кровати, а ты лежала на полу».

Подписчики модели выразили свои соболезнования в комментариях: «Черная полоса, одно за другим. Держись, девочка. Береги себя и детей», «Алана, крепитесь», «Такая боль, когда что-то происходит с животными... Соболезную вам!».



Напомним, что муж Аланы поддержать свою супругу не может: отбывать наказание по делу об избиении в СИЗО он пробудет до февраля.