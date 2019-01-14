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Странный купальник-гобелен Ханны отвлекает внимание от ее идеально подтянутой фигуры

После первых родов Ханна почти совсем не поправилась и вскоре начала демонстрировать свою подтянутую фигуру. Однако на последнем фото внимание интернет-пользователей привлек необычный купальник певицы, похожий на гобелен.
  • Ханна Дэвис
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    Интернет-пользователей смутил новый купальник певицы Ханны, похожий на гобелен
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Ханне потребовалось совсем немного времени, чтобы восстановить свою фигуру после первых родов. Сейчас певица отдыхает на Багамских островах: чем не повод похвастаться идеальным телом?

На днях исполнительница опубликовала в Инстаграме новый снимок на берегу Атлантического океана.

Только вот внимание интернет-пользователей привлекли не формы Ханны, а ее необычный узорчатый купальник.

 «Это не купальник, это парашют», «Купальник, как у моей бабушки», «Фигура шикарная, но с купальником что-то не то», «Купальник — жесть, что за гардина времен Екатерины?», — написали фолловеры под фотографией (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Не можем не согласиться с комментаторами: купальник с завышенной талией и подобным принтом скрыл шикарные формы исполнительницы. Уверены, что в гардеробе певицы есть множество других фасонов, способных подчеркнуть все ее достоинства.

Ханна и ее супруг Пашу регулярно делятся с подписчиками фотографиями своей красивой жизни. Напомним, что зимние каникулы звездная пара провела в Лондоне. Завистники не оставили без внимания эту поездку и обвинили Ханну в тяге к роскоши. Недавно мы писали о том, что певице пришлось резко ответить своим хейтерам.

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14 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Певица Ханна, Ханна Дэвис, Павел Курьянов (Пашу)

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Сколько фотошопа

  • Винтаж типа

  • У нее всегда была любовь к штанам Карлсона. Все штаны до горла натянуты, от этого живот кажется огромным

  • походу мне одной понравился купальник 😂

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