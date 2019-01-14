Странный купальник-гобелен Ханны отвлекает внимание от ее идеально подтянутой фигуры

Ханне потребовалось совсем немного времени, чтобы восстановить свою фигуру после первых родов. Сейчас певица отдыхает на Багамских островах: чем не повод похвастаться идеальным телом?
На днях исполнительница опубликовала в Инстаграме новый снимок на берегу Атлантического океана.
«Это не купальник, это парашют», «Купальник, как у моей бабушки», «Фигура шикарная, но с купальником что-то не то», «Купальник — жесть, что за гардина времен Екатерины?», — написали фолловеры под фотографией (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Не можем не согласиться с комментаторами: купальник с завышенной талией и подобным принтом скрыл шикарные формы исполнительницы. Уверены, что в гардеробе певицы есть множество других фасонов, способных подчеркнуть все ее достоинства.
Ханна и ее супруг Пашу регулярно делятся с подписчиками фотографиями своей красивой жизни. Напомним, что зимние каникулы звездная пара провела в Лондоне. Завистники не оставили без внимания эту поездку и обвинили Ханну в тяге к роскоши. Недавно мы писали о том, что певице пришлось резко ответить своим хейтерам.