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Сотрудник Первого канала рассказал о конфликте Андреевой и Агалаковой

На днях Сергей Бабаев дал откровенное интервью одному из спортивных изданий и рассказал о том, что несколько лет назад между Екатериной Андреевой и Жанной Агалаковой была серьезная вражда. 

Сергей Бабаев прославился благодаря тому, что долгое время был ведущим телепередачи «Другие новости» на Первом канале. Неудивительно, что он был довольно близко знаком со многими своими коллегами. В новом интервью Sports.ru мужчина рассказал о том, что в течение полугода не общался с Екатериной Андреевой из-за того, что однажды спутал ее с Жанной Агалаковой.

В тот период времени знаменитая ведущая программы «Время» враждовала со своей коллегой. 

«Суть в том, что было включение с Поклонной горы, а связь с Останкино оказалась плохой. И я не понял, кто ведет программу — Андреева или Агалакова. Катя в тот момент находилась с ней в конфликте. Считала, что Жанна хочет ее подсидеть. У меня узнать, кто же сидит в студии, не получилось: сигнал то пропадал, то восстанавливался. Сквозь шипение мне показалось, что это Жанна. Я говорю: ''Ну, пока все. Жанна?''. Такая гробовая замогильная тишина. И потом: ''Я Катя, а не Жанна''. И это прямой эфир программы «Время» на Дальний Восток», — вспомнил Сергей. 

По словам Бабаева, с тех самых пор Андреева начала конфликтовать и с ним тоже. При этом сама Екатерина старается не разглашать подробности своих взаимоотношений с коллегами. 

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14 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
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Екатерина Андреева

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