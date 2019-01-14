Сотрудник Первого канала рассказал о конфликте Андреевой и Агалаковой

На днях Сергей Бабаев дал откровенное интервью одному из спортивных изданий и рассказал о том, что несколько лет назад между Екатериной Андреевой и Жанной Агалаковой была серьезная вражда.

1 2 3 4 5 У Екатерины Андреевой был серьезный конфликт с Жанной Агалаковой

Сергей Бабаев прославился благодаря тому, что долгое время был ведущим телепередачи «Другие новости» на Первом канале. Неудивительно, что он был довольно близко знаком со многими своими коллегами. В новом интервью Sports.ru мужчина рассказал о том, что в течение полугода не общался с Екатериной Андреевой из-за того, что однажды спутал ее с Жанной Агалаковой.

В тот период времени знаменитая ведущая программы «Время» враждовала со своей коллегой.

«Суть в том, что было включение с Поклонной горы, а связь с Останкино оказалась плохой. И я не понял, кто ведет программу — Андреева или Агалакова. Катя в тот момент находилась с ней в конфликте. Считала, что Жанна хочет ее подсидеть. У меня узнать, кто же сидит в студии, не получилось: сигнал то пропадал, то восстанавливался. Сквозь шипение мне показалось, что это Жанна. Я говорю: ''Ну, пока все. Жанна?''. Такая гробовая замогильная тишина. И потом: ''Я Катя, а не Жанна''. И это прямой эфир программы «Время» на Дальний Восток», — вспомнил Сергей.



По словам Бабаева, с тех самых пор Андреева начала конфликтовать и с ним тоже. При этом сама Екатерина старается не разглашать подробности своих взаимоотношений с коллегами.