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Регина Тодоренко рассказала, что во втором триместре беременности ей всегда было жарко и хотелось ходить голой

В начале декабря прошлого года 28-летняя Регина Тодоренко впервые стала мамой. С тех пор телеведущая не прекращает делиться с подписчиками подробностями того, как проходила ее беременность. 
  • Регина Тодоренко
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    Регина Тодоренко призналась, что во втором триместре беременности стала по-новому ощущать температуру
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На днях назад Регина Тодоренко запустила на своей странице в Инстаграме «беременный марафон» — телеведущая в подробностях рассказывает о том, как она вынашивала малыша. В этот раз знаменитость призналась подписчикам, что во время второго триместра беременности стала совершенно по-новому ощущать температуру.

«К четвертому месяцу все отеки сошли (странно, но факт), но уже появился небольшой животик, на котором мне совсем не хотелось акцентировать внимание, поэтому я и носила свободные платья. Хотя одежда мне безумно мешала. Я практически не чувствовала температурные режимы, мне всегда было жарко и хотелось ходить голой», — написала Регина под новым фото в Инстаграме.

Телеведущая также рассказала о том, что в тот период почувствовала невероятный прилив сил — она могла бегать, прыгать, садиться на шпагаты, спать по 3-4 часа в сутки и проходить по 20 километров в день. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. У пары родился сын.  

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14 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Регина Тодоренко, Влад Топалов

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