Регина Тодоренко рассказала, что во втором триместре беременности ей всегда было жарко и хотелось ходить голой

В начале декабря прошлого года 28-летняя Регина Тодоренко впервые стала мамой. С тех пор телеведущая не прекращает делиться с подписчиками подробностями того, как проходила ее беременность.

1 2 3 4 5 Регина Тодоренко призналась, что во втором триместре беременности стала по-новому ощущать температуру

На днях назад Регина Тодоренко запустила на своей странице в Инстаграме «беременный марафон» — телеведущая в подробностях рассказывает о том, как она вынашивала малыша. В этот раз знаменитость призналась подписчикам, что во время второго триместра беременности стала совершенно по-новому ощущать температуру.



«К четвертому месяцу все отеки сошли (странно, но факт), но уже появился небольшой животик, на котором мне совсем не хотелось акцентировать внимание, поэтому я и носила свободные платья. Хотя одежда мне безумно мешала. Я практически не чувствовала температурные режимы, мне всегда было жарко и хотелось ходить голой», — написала Регина под новым фото в Инстаграме.



Телеведущая также рассказала о том, что в тот период почувствовала невероятный прилив сил — она могла бегать, прыгать, садиться на шпагаты, спать по 3-4 часа в сутки и проходить по 20 километров в день. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. У пары родился сын.

