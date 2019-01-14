На днях назад Регина Тодоренко запустила на своей странице в Инстаграме «беременный марафон» — телеведущая в подробностях рассказывает о том, как она вынашивала малыша. В этот раз знаменитость призналась подписчикам, что во время второго триместра беременности стала совершенно по-новому ощущать температуру.
«К четвертому месяцу все отеки сошли (странно, но факт), но уже появился небольшой животик, на котором мне совсем не хотелось акцентировать внимание, поэтому я и носила свободные платья. Хотя одежда мне безумно мешала. Я практически не чувствовала температурные режимы, мне всегда было жарко и хотелось ходить голой», — написала Регина под новым фото в Инстаграме.
Телеведущая также рассказала о том, что в тот период почувствовала невероятный прилив сил — она могла бегать, прыгать, садиться на шпагаты, спать по 3-4 часа в сутки и проходить по 20 километров в день. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. У пары родился сын.
Регина Тодоренко рассказала, что во втором триместре беременности ей всегда было жарко и хотелось ходить голой
На днях назад Регина Тодоренко запустила на своей странице в Инстаграме «беременный марафон» — телеведущая в подробностях рассказывает о том, как она вынашивала малыша. В этот раз знаменитость призналась подписчикам, что во время второго триместра беременности стала совершенно по-новому ощущать температуру.
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