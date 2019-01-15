Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей

На днях стало известно, что к Юрию Дудю и Насте Ивлеевой поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец, посчитавший оскорбительным интервью журналиста с телеведущей, потребовал взыскать с них по 50 миллионов рублей.

1 2 3 4 5 С Ивлеевой и Дудя потребовали в суде 100 миллионов рублей

В августе прошлого года 27-летняя Настя Ивлеева дала интервью Юрию Дудю для его YouTube-канала «вДудь». В откровенной беседе с журналистом звезда «Орла и Решки» рассказала о своем прошлом, об отношениях с Элджеем и порассуждала на тему идеальных размеров мужского достоинства. К слову, данное интервью вызвало широкий резонанс и стало одной из самых обсуждаемых тем в Сети.

Однако ни Настя, ни Юрий тогда и подумать не могли, чем для них обернется эта, на первый взгляд, безобидная беседа.

На днях стало известно, что в Мещанский суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Некий Бестаев А. А. потребовал взыскать с каждого из блогеров по 50 миллионов рублей.



Как сообщает информационное агентство Rambler News Service со ссылкой на пресс-секретаря Мещанского суда Юлию Котомину, истец посчитал, что Дудь и Ивлеева оскорбили президента Российской Федерации Владимира Путина, и потребовал удалить видео интервью из Интернета. Ни Настя, ни Юрий пока никак не прокомментировали эту информацию.

