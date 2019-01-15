Обвиняемые в организации нелегальных секс-тренингов Настя Рыбка и Алекс Лесли отказались от адвокатов перед началом судебных заседаний

Зимой прошлого года в Таиланде задержали скандально известную Настю Рыбку и ее напарника Алекса Лесли. Молодых людей обвинили в проведении незаконного секс-тренинга, однако свою вину они так и не признали. На днях стало известно, что задержанные появятся в суде без адвокатов.

1 2 3 4 5 Алекс Лесли и Настя Рыбка были задержаны зимой прошлого года

В феврале 2018 года в Таиланде были задержаны секс-тренер Александр Кириллов (Алекс Лесли) и его ученица Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Сначала их и еще шестерых граждан России и Беларуси обвинили в незаконном проведении секс-тренинга, а затем — в групповом изнасиловании и сутенерстве.



За все вышеперечисленное Алексу и Насте грозит до 10 лет тюрьмы. Свою вину молодые люди не признают и пытаются доказать, что их тренинг не нарушил закон.

15 января в городе Паттайя начнутся четырехдневные судебные заседания по существу дела Рыбки и Лесли.

Как сообщает «РИА Новости», молодые люди отказались от услуг всех работавших с ними адвокатов и подали петицию о замене судьи. «Мои коллеги, таиландские адвокаты из Thailand Bail, работавшие по делу, получили уведомление об отказе подсудимых от услуг. Позже мы обратились в суд за официальным подтверждением этой информации и такое подтверждение получили. Нам также удалось выяснить, что вся группа подсудимых совместно подала в суд ряд петиций, в том числе о замене председательствующего судьи и о снятии с них на время суда ручных и ножных кандалов», — сообщил юрист. Он также добавил, что на процесс 15 января подсудимые выйдут без адвокатов.