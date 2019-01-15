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Обвиняемые в организации нелегальных секс-тренингов Настя Рыбка и Алекс Лесли отказались от адвокатов перед началом судебных заседаний

Зимой прошлого года в Таиланде задержали скандально известную Настю Рыбку и ее напарника Алекса Лесли. Молодых людей обвинили в проведении незаконного секс-тренинга, однако свою вину они так и не признали. На днях стало известно, что задержанные появятся в суде без адвокатов.

В феврале 2018 года в Таиланде были задержаны секс-тренер Александр Кириллов (Алекс Лесли) и его ученица Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Сначала их и еще шестерых граждан России и Беларуси обвинили в незаконном проведении секс-тренинга, а затем — в групповом изнасиловании и сутенерстве.

За все вышеперечисленное Алексу и Насте грозит до 10 лет тюрьмы. Свою вину молодые люди не признают и пытаются доказать, что их тренинг не нарушил закон. 

15 января в городе Паттайя начнутся четырехдневные судебные заседания по существу дела Рыбки и Лесли.

Как сообщает «РИА Новости», молодые люди отказались от услуг всех работавших с ними адвокатов и подали петицию о замене судьи. «Мои коллеги, таиландские адвокаты из Thailand Bail, работавшие по делу, получили уведомление об отказе подсудимых от услуг. Позже мы обратились в суд за официальным подтверждением этой информации и такое подтверждение получили. Нам также удалось выяснить, что вся группа подсудимых совместно подала в суд ряд петиций, в том числе о замене председательствующего судьи и о снятии с них на время суда ручных и ножных кандалов», — сообщил юрист. Он также добавил, что на процесс 15 января подсудимые выйдут без адвокатов.

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15 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото East News, Instagram
Теги

Алекс Лесли, Настя Рыбка

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Они там в кандалах сидят? Даже не в наручниках, а именно в кандалах? На время суда только просят снять? Вот что значит, азия-то.

  • Не уж-то Настя, пока тёрлась со своими миллиардерами, не смогла заработать бабла на то, чтоб сделать себе ровные зубы? Там же частокол как в огороде.... Фи. А по теме - мне кажется встрянут они нормально так, отмазаться не получится.

  • Да уж, это им не лояльная Европа, надо же была в Тайланде вляпаться, еще в оаэ бы поезали со своими развращениями. Кандалы и тайская тюрьма с этой их призумцией виновности даже от прочтения ужас вызывают. Сразу сериал моего детства вспоминается Бангкок Хилтон)

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