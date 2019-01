Теперь официально: Ким Кардашьян подтвердила слухи о четвертом ребенке

В начале этого года появилась информация о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст вновь станут родителями. Недавно телезвезда подтвердила, что они с мужем действительно ждут четвертого ребенка.

Ровно год назад 37-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать родила звездной паре дочь Чикаго.



Всего через несколько месяцев после появления девочки на свет в западных СМИ появилась информация о том, что Канье и Ким вновь хотят обратиться к услугам женщины, выносившей для них ребенка.

Знаменитости не раз говорили о том, что мечтают о большой семье и хотят завести как минимум четверых детей.

2 января источник, близкий к семье Кардашьян-Уэст, сообщил иностранным изданиям о том, что суррогатная мать уже вынашивает ребенка для супругов — буквально через пару месяцев они станут родителями мальчика.



14 января на съемках программы Watch What Happens Live with Andy Cohen Ким Кардашьян сообщила, что они с Канье действительно ждут прибавления. Ким призналась, что хотела держать эту новость в тайне вплоть до появления младенца на свет, но проболталась о ребенке своим знакомым во время рождественской вечеринки. «В тот вечер я жутко напилась и рассказала об этом некоторым людям. Я даже не могу вспомнить, кому я конкретно сказала о малыше!» — поделилась знаменитость.



Кроме того, звезда подтвердила и пол будущего ребенка — суррогатная мать носит мальчика. Срок появления младенца на свет Кардашьян пока не раскрыла — на вопрос ведущего она лишь таинственно улыбнулась и произнесла: «Довольно скоро».