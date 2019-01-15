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«Ненавижу худеть»: Оксана Самойлова призналась, что сбросила еще два килограмма

За жизнью жены Джигана Оксаны Самойловой следят несколько миллионов подписчиков в ее Инстаграме. На днях Оксана призналась поклонникам, что не может перестать сбрасывать вес.
  • Оксана Самойлова, Джиган
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    Оксана Самойлова отдыхает с мужем и дочками на побережье Атлантического океана
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30-летняя Оксана Самойлова сейчас отдыхает с мужем и дочками в Майами. Во время отпуска многодетная мама активно публикует семейные фото и снимки в купальниках, демонстрируя отличную физическую форму.

На днях Оксана выложила пост с коротким видео с пляжа, под которым пожаловалась, что похудела в декабре еще на 2 килограмма: «За бешеный декабрь я похудела еще на 2 кг. Вы уже знаете, как я ненавижу худеть, сейчас стараюсь отъедаться тут» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики не оценили жалобу знаменитости, подшучивая и осыпая похвалами: «Постоянно на комплименты напрашивается», «Оксана, вы слишком переживаете! Вы выглядите лучше, чем 99% женщин на Земле!», «Как можно есть и быть такой худой?! Мечта просто! Тут от одной конфетки вспухаешь». Некоторые фанаты знаменитости, наоборот, раскритиковали худобу Самойловой и ее неудачный выбор купальника.

Напомним, что у Оксаны трое детей. Но тем не менее фигура многодетной мамы остается идеальной. Большая часть поклонников супруги Джигана не скрывает, что мечтает о такой же.

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15 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
Теги

Джиган, Оксана Самойлова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • красивая

  • Как же уже надоела её голая пи-писька...

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