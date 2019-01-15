Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Павел Деревянко показал подросшую красавицу-дочь

Павел Деревянко нечасто выкладывает в Сеть фото со своими детьми. Однако на днях актер поделился с поклонниками снимком со старшей дочерью Варей. 

42-летний Павел Деревянко нечасто делится в поклонниками семейными фото — он чаще публикует кадры с вечеринок и съемок. На днях актер сделал исключение из правил и выложил снимок с 8-летней дочерью Варей.

«Варварита и папан! Испытывают друг к другу... Очевидно!» — подписал снимок актер.

Подписчики Павла были рады увидеть его подросшую наследницу. «Девочка хорошенькая, симпатяжка! Папа нравится как актер!», «Папина дочка», «Какая красавица у вас растет, загляденье!» — оставляли они комментарии под публикацией.

Напомним, у Павла Деревянко и его гражданской жены Дарьи Мясищевой двое детей — 8-летняя Варвара и 3-летняя Александра. Несколько лет назад пара пережила расставание — актер на некоторое время ушел из семьи.  

Перейти к обсуждению 6


15 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Павел Деревянко

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Очень люблю этого актера!!!!!!!

  • Обожаю Деревянко отличный актер!

  • Дочка хорошенькая.

  • Мой любимый актер!!!!!

  • Деревянко талант актер а дочка красивая.

  • Деревянко очень нравится, но семья странная.... Вроде вместе, а по факту нет....

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 349

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.