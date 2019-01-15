Павел Деревянко показал подросшую красавицу-дочь

Павел Деревянко нечасто выкладывает в Сеть фото со своими детьми. Однако на днях актер поделился с поклонниками снимком со старшей дочерью Варей.

1 2 3 4 5 Павел Деревянко показал подросшую дочь

42-летний Павел Деревянко нечасто делится в поклонниками семейными фото — он чаще публикует кадры с вечеринок и съемок. На днях актер сделал исключение из правил и выложил снимок с 8-летней дочерью Варей.

«Варварита и папан! Испытывают друг к другу... Очевидно!» — подписал снимок актер.

Подписчики Павла были рады увидеть его подросшую наследницу. «Девочка хорошенькая, симпатяжка! Папа нравится как актер!», «Папина дочка», «Какая красавица у вас растет, загляденье!» — оставляли они комментарии под публикацией.



Напомним, у Павла Деревянко и его гражданской жены Дарьи Мясищевой двое детей — 8-летняя Варвара и 3-летняя Александра. Несколько лет назад пара пережила расставание — актер на некоторое время ушел из семьи.