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Александр Кокорин поправился, заказывая еду в СИЗО в интернете

Александр Кокорин и другие фигуранты нашумевшего дела об избиении уже несколько месяцев находятся в СИЗО. Стало известно, что футболист не ест то, чем кормят в «Бутырке», и предпочитает пользоваться службами доставки еды.  
Александр Кокорин поправился за время нахождения в СИЗО
Александр Кокорин поправился за время нахождения в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин уже несколько месяцев находится в СИЗО, где дожидается решения суда по делу о драке. Как оказалось, футболист отказывается питаться пищей, которую дают всем, кто находится в следственном изоляторе — он заказывает себе еду из служб доставки и питается тем, что передают ему родители.

Об этом рассказала адвокат спортсмена Светлана Метегина журналу «Советский спорт». «Мне даже показалось, что он поправился. Когда ребят только посадили в СИЗО, он выглядел немного по-другому», — призналась правозащитница.

Футболист питается тем, что ему передают родителями, а также заказывает еду в интернете 
Футболист питается тем, что ему передают родителями, а также заказывает еду в интернете 

Метегина также отметила, что доставка еды в СИЗО — это нормальная практика. Кроме того, она добавила, что Кокорин отказывается от тюремной еды не из-за ее низкого качества, а из-за того, что «на воле все равно лучше».

Напомним, 8 октября прошлого года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.   

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15 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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  • А говорили, оливье в чайнике варить будет к новому году. Несчастный, голодает , сирый и убогий.

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