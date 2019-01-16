Евгения Медведева хочет вернуться в Россию

После Зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. В своих интервью фигуристка неоднократно делилась впечатлениями о жизни в новой стране.
По словам фигуристки, за время проживания в Канаде она сильно изменилась. «Я стала более женственной, но при этом во мне остался внутренний стержень», — заявила Медведева. Евгения также призналась, что раньше была очень жестким человеком и часто думала лишь о себе, но со временем ей удалось избавиться от эгоизма.
В недавнем интервью спортсменка ответила на вопрос, где бы она хотела жить в будущем. «В России, точно. Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем вернусь домой», — приводит слова Медведевой сайт «Спорт-Экспресс». К слову, эти новогодние каникулы фигуристка провела на родине и регулярно тренировалась в ледовом дворце ЦСКА, чтобы не потерять форму за время праздников.