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Евгения Медведева хочет вернуться в Россию

Летом прошлого года 19-летняя Евгения Медведева переехала в Канаду, где начала сотрудничать с тренером Брайаном Орсером. Однако, как призналась фигуристка в недавнем интервью, оставаться там навсегда она не намерена. 

После Зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. В своих интервью фигуристка неоднократно делилась впечатлениями о жизни в новой стране.

По словам фигуристки, за время проживания в Канаде она сильно изменилась. «Я стала более женственной, но при этом во мне остался внутренний стержень», — заявила Медведева. Евгения также призналась, что раньше была очень жестким человеком и часто думала лишь о себе, но со временем ей удалось избавиться от эгоизма.

Однако, несмотря на то, что жизнь в Канаде повлияла на нее лучшим образом, оставаться там навсегда Медведева не намерена. 

В недавнем интервью спортсменка ответила на вопрос, где бы она хотела жить в будущем. «В России, точно. Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем вернусь домой», — приводит слова Медведевой сайт «Спорт-Экспресс». К слову, эти новогодние каникулы фигуристка провела на родине и регулярно тренировалась в ледовом дворце ЦСКА, чтобы не потерять форму за время праздников.

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16 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, East News, Legion-Media.ru, Instagram
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Евгения Медведева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • МЕдведевой надо сейчас по шоу всяким ездить, деньги зарабатывать. Пока помнят ее..

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