Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл обычно носят свои сумочки в левой руке

Обычно во время официальных визитов Кейт Миддлтон и Меган Маркл появляются без дамских сумочек. Однако, когда они все же берут эти аксессуары с собой, всегда держат их в левой руке.



1 2 3 4 5 Стало известно, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон обычно носят сумочки в левой руке

Многие поклонники британской королевской семьи следят за каждым выходом в свет Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Больше всего внимания уделяется тому, как герцогини одеты, и мало кто замечает, что практически всегда они появляются на публике без сумочек. Но когда жены принца Уильяма и принца Гарри все-таки нарушают эту традицию, они держат свои аксессуары в левой руке.



Это связано с правилом этикета. Дело в том, что, оставляя правую руку свободной, Кейт и Меган могут в любой момент поприветствовать участников мероприятия или поклонников. То, что герцогини не медлят, перекладывая сумку из одной руки в другую, указывает на их безукоризненные манеры, открытость и готовность к общению.



Как сообщает портал People, на этом правиле настояла Елизавета II, которая, пожалуй, больше всех из членов британской королевской семьи следит за соблюдением всех норм этикета.

