Многие поклонники британской королевской семьи следят за каждым выходом в свет Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Больше всего внимания уделяется тому, как герцогини одеты, и мало кто замечает, что практически всегда они появляются на публике без сумочек. Но когда жены принца Уильяма и принца Гарри все-таки нарушают эту традицию, они держат свои аксессуары в левой руке.
Это связано с правилом этикета. Дело в том, что, оставляя правую руку свободной, Кейт и Меган могут в любой момент поприветствовать участников мероприятия или поклонников. То, что герцогини не медлят, перекладывая сумку из одной руки в другую, указывает на их безукоризненные манеры, открытость и готовность к общению.
Как сообщает портал People, на этом правиле настояла Елизавета II, которая, пожалуй, больше всех из членов британской королевской семьи следит за соблюдением всех норм этикета.
Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл обычно носят свои сумочки в левой руке
Многие поклонники британской королевской семьи следят за каждым выходом в свет Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Больше всего внимания уделяется тому, как герцогини одеты, и мало кто замечает, что практически всегда они появляются на публике без сумочек. Но когда жены принца Уильяма и принца Гарри все-таки нарушают эту традицию, они держат свои аксессуары в левой руке.
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