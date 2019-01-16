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Монику Беллуччи осудили за неопрятный маникюр

На днях Моника Беллуччи появилась на красной дорожке кинопремии «Сезар». На снимках актрисы многие заметили то, что ее ногти выглядят абсолютно непрезентабельно. 

Недавно 54-летняя Моника Беллуччи посетила вечеринку премии «Сезар» в Париже. Для этого мероприятия кинозвезда выбрала черные брюки и пиджак, расшитый бусинами. Макияж тоже был довольно сдержанным. Однако в этом безукоризненном образе пользователи Сети нашли изъян — многие заметили, что маникюр Белуччи был очень неопрятным.

Звезду обвинили в том, что, готовясь к премии, она не убрала из-под ногтей грязь и не придала им аккуратный вид. Многие из комментаторов снимков в интернете посоветовали Монике обратиться к специалисту, который приведет в порядок ее руки.

Кроме того, пользователи Сети отметили, что знаменитости непозволительно появляться на публике в таком виде — ведь она звезда мировой величины и признанная икона стиля. Впрочем, нашлись и те, кто не увидели во внешнем виде ногтей Белуччи ничего криминального и заметили, что «звезды тоже люди». 

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16 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Моника Беллуччи

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  • Ей то можно и не только с грязью под ногтями

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