На днях Моника Беллуччи появилась на красной дорожке кинопремии «Сезар». На снимках актрисы многие заметили то, что ее ногти выглядят абсолютно непрезентабельно.

1 2 3 4 5 Монику Беллуччи осудили за неопрятный маникюр

Недавно 54-летняя Моника Беллуччи посетила вечеринку премии «Сезар» в Париже. Для этого мероприятия кинозвезда выбрала черные брюки и пиджак, расшитый бусинами. Макияж тоже был довольно сдержанным. Однако в этом безукоризненном образе пользователи Сети нашли изъян — многие заметили, что маникюр Белуччи был очень неопрятным.



Звезду обвинили в том, что, готовясь к премии, она не убрала из-под ногтей грязь и не придала им аккуратный вид. Многие из комментаторов снимков в интернете посоветовали Монике обратиться к специалисту, который приведет в порядок ее руки.



Кроме того, пользователи Сети отметили, что знаменитости непозволительно появляться на публике в таком виде — ведь она звезда мировой величины и признанная икона стиля. Впрочем, нашлись и те, кто не увидели во внешнем виде ногтей Белуччи ничего криминального и заметили, что «звезды тоже люди».

