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«Я Бенджамин Баттон»: Дмитрий Шепелев опубликовал фото десятилетней давности

Интернет взорвали фотографии знаменитостей десятилетней давности — звезды активно сравнивают фото сегодняшних себя со снимками из молодости. Однако некоторые, как Дмитрий Шепелев, похоже, не стареют, чем телеведущий не преминул похвастаться в своем Инстаграме.
  • Дмитрий Шепелев
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    Дмитрий Шепелев присоединился к челленджу в Инстаграме, выложив фото десятилетней давности
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Российские и зарубежные звезды приняли активное участие в инстаграмном челлендже, делясь с поклонниками снимками десятилетней давности. Особенно отличился российский телеведущий Дмитрий Шепелев.

В своем Инстаграме Дмитрий опубликовал фото, под которым подписал: «Давно пора признаться. Я — Бенджамин Баттон» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Действительно, кажется, что внешне за десять лет ведущий почти не изменился. Поэтому от себя добавим, что Шепелев, скорее, напоминает вечно молодого Дориана Грея.

Поклонники Шепелева тут же отреагировали на пост звезды, завалив комплиментами. Однако нашлись и те, кто заметил у ведущего морщинки и не преминул об этом сообщить: «Ну, не совсем еще Бенджамин Баттон, но старость и морщины никого не обходят стороной».

Напомним, что телеведущему в конце января исполнится 36 лет. После трагической смерти Жанны Фриске Дмитрий один воспитывает 5-летнего сына Платона. В ноябре прошлого года подтвердились слухи о том, что Шепелев и его новая девушка — телеведущая Екатерина Тулупова — стали жить вместе.

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17 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
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Дмитрий Шепелев

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